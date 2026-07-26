بانک مرکزی راه فرار دلار از کشور را باز گذاشت

بانک مرکزی با وجود تکلیف قانونی، سامانه دریافت اطلاعات ارزی را راه‌اندازی نکرد. این خلأ مسیر پنهان‌کردن و بازنگرداندن ارز صادراتی را هموار کرده است.

به گزارش خبرگزاری فارس؛ بانک مرکزی درباره شرکت‌هایی که رفع تعهد ارزی انجام نداده و ارز را به کشور برنگردانده‌اند اعلام کرده که اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها در اختیار وزارت صمت است و باید اطلاعات را از وزارت صمت بگیرید.

این درحالی است که وزارت صمت هم اعلام کرده که آمار دقیق شرکت‌های رفع تعهد کرده یا نکرده، میزان تعهدات ارزی و جزئیات عملکرد آن‌ها در اختیار بانک مرکزی است.

مدتی قبل «ذبیح‌الله خدائیان» رئیس سازمان بازرسی هم گفته بود ۳۰۵۲ شخص حقیقی و حقوقی حدود ۸۸ میلیارد یورو ارز صادراتی را برنگردانده‌اند. این رقم از کل بودجه امسال کشور بیشتر است.

طبق قانون برنامه هفتم تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی و خصوصی موظف‌اند اطلاعات، دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود به بانک مرکزی ارائه کنند.

«روح‌الله ایزدخواه» نماینده مجلس هم معتقد است که بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد بانک مرکزی که مکلف به طراحی و استقرار زیرساخت دریافت این اطلاعات بوده، تاکنون این تکلیف را اجرا نکرده است.

این یعنی حتی اگر صادرکنندگان و صرافی‌ها بخواهند اطلاعات درآمد ارزی خود را به بانک مرکزی گزارش دهند، زیرساختی برای ثبت این اطلاعات وجود ندارد.

گفتنی است بررسی‌های دیوان محاسبات هم نشان می‌دهد، با وجود تصویب و ابلاغ شیوه‌نامه اجرائی مربوط، تاکنون اقدام مؤثر و نتیجه‌بخشی برای طراحی و استقرار زیرساخت‌های لازم و دریافت کامل اطلاعات موضوع قانون از سوی بانک مرکزی انجام نشده است.

به گزارش تسنیم، با توجه به نقش این سامانه در مدیریت و ساماندهی منابع ارزی کشور، همزمان با پیگیری‌ برای ایجاد زیرساخت‌های لازم، گزارش ترک ‌فعل بانک مرکزی برای رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده ‌است. بر اساس جزء یکم بند (الف) ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت، تمامی دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافی‌ها، صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت‌های دولتی و کلیه صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مشمول، مکلف به ارائه اطلاعات دارایی‌ها و جریان درآمدهای ارزی خود به بانک مرکزی هستند.