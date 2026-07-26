تأخیر 21 روزه در تسویه با مغازههای پذیرنده کالابرگ!
در حالیکه تسویه با فروشگاههای پذیرنده کالابرگ باید حداکثر در چهار روز صورت بگیرد فروشندگان میگویند؛ با گذشت حدود 25 روز هنوز پول کالاهای فروختهشده را دریافت نکردهاند.
به گزارش ایسنا، اعتبار کالابرگ خانوارها در سامانه فعال است اما پشت پیشخوان برخی فروشگاهها دیگر امکان استفاده از آن وجود ندارد. در مراجعه به تعدادی از فروشگاههایی که در دورههای گذشته کالاهای مشمول طرح را عرضه میکردند، فروشندگان عنوان کردند که تا زمان دریافت مطالبات خود، فروش کالابرگی را متوقف کردهاند.
به گفته این فروشندگان، حدود ۲۵ روز از انجام بخشی از خریدهای کالابرگی گذشته، اما وجه کالاهای تحویلشده هنوز به حساب آنان بازنگشته است. آنها میگویند کالا را با سرمایه خود خریداری کرده و در اختیار مصرفکننده گذاشتهاند، اعتبار نیز از حساب خانوار کسر شده اما سهم فروشگاه همچنان تسویه نشده است.
آمار رسمی و بهروزی از تعداد فروشگاههایی که در هفتههای اخیر پذیرش کالابرگ را متوقف کردهاند، منتشر نشده است؛ با این حال، افزایش موارد مشاهدهشده در بررسیهای میدانی نشان میدهد تأخیر در تسویه، در حال کاهش انگیزه بخشی از شبکه فروش برای ادامه همکاری با طرح است.
فاصله وعده 4 روزه تا انتظار ۲۵روزه
یعقوب اندایش؛ معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشتر اعلام کرده بود تسویه با فروشگاهها در بسیاری از موارد روزانه یا حداکثر ظرف چهار تا پنج روز انجام میشود.
این در حالی است که ایسنا در ۲۷ تیر نیز گلایه فروشندگانی را منعکس کرد که بیش از ۱۵ روز و در مواردی چند ماه در انتظار تسویه مطالبات خود بودند. در آن گزارش، برخی فروشندگان از توقف فروش کالابرگی به دلیل کاهش سرمایه در گردش خبر داده بودند. اکنون مطرح شدن تأخیرهای حدود ۲۵روزه، فاصله محسوسی میان زمان اعلامشده برای تسویه و تجربه واقعی بخشی از فروشندگان ایجاد کرده است.
اندایش در تازهترین توضیحات خود درباره علت تأخیر در پرداختها گفت که «در برخی موارد، شماره شبای اعلامشده مشکل داشته یا اطلاعات درگاه پرداخت با کد ملی صاحب فروشگاه همخوانی نداشته است.»
3 دلیل تأخیرها
به گفته او، چنانچه اطلاعات بانکی مشکلی نداشته باشد، وجه واریز خواهد شد. وزارت رفاه تلاش میکند بهمحض دریافت منابع، حتی بهصورت شبانه با فروشگاهها تسویه کند و نکته مهم این است که دوره معمول تسویه در بازار کالا بین دو تا چهار هفته است.
از مجموع این اظهارات میتوان دریافت که تأخیر در پرداختها دو منشأ متفاوت دارد؛ بخشی از پروندهها با مغایرت اطلاعات بانکی روبهروست و تسویه بخش دیگری از فروشگاهها به زمان تأمین منابع بستگی دارد.
با این حال، فروشندگان میگویند وضعیت پرونده و زمان دقیق پرداخت مطالبات بهصورت شفاف به آنان اعلام نمیشود.
البته برخی صاحبان فروشگاهها هم گفتند؛ دولت، شرط اجازه عرضه کالابرگ توسط مغازهها را نصب صندوقهای مکانیزه قرار داده است.