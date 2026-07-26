اصرار بر صادرات مواد غذایی در شرایط جنگی کشور!

وزارت صمت،‌ در اقدامی بی‌سابقه در جهان، در شرایط جنگی، اصرار عجیبی به صادرات مواد غذایی دارد و مجوز صادرات مرغ داده است.

به گزارش کیهان، صادرات مواد غذایی در زمان جنگ، در تمام کشورها مطلقاً ممنوع است اما در کشور ما، وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی در اقدامی بی‌سابقه در جهان، بر صادرات مواد غذایی در شرایط جنگی اصرار دارند! این در حالی است که مازاد مرغ تولید شده باید از مرغداران خریداری و برای عرضه در زمان افت تولید، عرضه شود یا به صنایع غذایی داده شود. میزان مازاد تولید مرغ کشور، آن‌قدر نیست که دولت نتواند آن را مدیریت کند.

البته دلیل اصلی مازاد تولید، کاهش 35 درصدی تقاضا برای مرغ، به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، ناشی از حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دام و طیور و افزایش

دو برابری قیمت این کالا نسبت به دی‌ماه 1404 و چهار و نیم برابری نسبت به تابستان سال گذشته است. کاهشی که از صفر شدن یا کاهش شدید مصرف در سفره دهک‌های ضعیف جامعه، حاصل شده است.

کشور همچنان در شرایط جنگی است

در چنین شرایطی، به گزارش خبرگزاری فارس، «وزارت صمت دیروز صادرات مرغ را آزاد کرد»، این اقدام پس از درخواست وزارت جهاد کشاورزی انجام شد!

مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران گفته بود؛ «با کاهش قیمت مرغ در بازار، مرغداران ۱۴ هزار میلیارد تومان ضرر کرده‌اند؛ با این رقم می‌توان ۲۵۰ میلیون تن نهاده برای مرغداران خریداری کرد که این روزها کمبود و گرانی آن حاشیه سود تولید کنندگان را کاهش داده است.»

این در حالی است که دولت و مرغداران بزرگ، قبل از دی‌ماه 1404، مدعی بودند اگر قیمت‌ها آزاد و کالابرگ به مردم داده شود؛ دیگر مشکلات و ضررو زیانی در کار نیست. همان زمان، مخالفان حذف ارز ترجیحی نهاده، گفتند که مشکلات با آزاد کردن قیمت‌ها و حذف مداخله دولت از بازارهای معیشتی، رفع نمی‌شود.

از طرفی تسهیلات وعده داده شده دولت به مرغداران مخصوصاً تولیدکنندگان کوچک و متوسط هم داده نشده است که بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، مسئولیت آن را بر عهده یکدیگر می‌اندازند اما دودش به چشم مردم رفته است.

صادرات کشاورزی در طول جنگ‌های ۱۲ و ۴۰ روزه

آمریکا و اسرائیل علیه ایران با هدف تامین نیاز داخل ممنوع شده بود اما در حالی‌که کشور همچنان در شرایط جنگی است؛ با فشار تولیدکنندگان بزرگ و انفعال دولت در مدیریت شرایط، صادرات به صورت دوره‌ای بررسی و ادامه می‌یابد؛ به طوری که روز شنبه، وزارت جهاد کشاورزی چهاردهمین فهرست محصولات معاف از ممنوعیت صادرات را برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد!