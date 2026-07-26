ترانزیت کالا از مرز خسروی کلید خورد
مدیر ترانزیت گمرک گفت: فعالسازی ترانزیت از مرز خسروی، بخشی از راهبرد تنوعبخشی به مسیرهای تجاری کشور است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «چنگیز قناری» مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران، با اشاره به انجام نخستین ترانزیت محموله خارجی از گمرک خسروی، این رویداد را فراتر از عبور یک محموله دانست و گفت: نباید این اتفاق را صرفاً بهعنوان ترانزیت یک محموله ارزیابی کرد، بلکه آغاز یک عملیات برای توسعه ترانزیت در غرب کشور است. وی با اشاره به ظرفیت مرزهای غربی کشور اظهار کرد: ایران علاوه بر دسترسی به آبهای آزاد، از ظرفیت مرزهای زمینی متعددی با عراق برخوردار است. مرزهای پرویزخان، خسروی، شلمچه و چذابه از مهمترین گذرگاههای تجاری و ترانزیتی کشور هستند که میتوانند نقش مؤثری در توسعه تجارت و ترانزیت ایفا کنند. فعالسازی ترانزیت از مرز خسروی هم بخشی از راهبرد تنوعبخشی به مسیرهای تجاری کشور است.
مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران افزود: با توجه به محدودیتهایی که در برخی مسیرهای دریایی ایجاد شده، لازم است از سایر ظرفیتهای حملونقل کشور نیز استفاده شود. در همین راستا، ترانزیت خودرو از مرز خسروی به مقصد منطقه آزاد انزلی انجام شد تا نشان دهیم شبکه ترانزیتی کشور تنها به بنادر جنوبی محدود نیست.
قناری با تأکید بر ضرورت افزایش تابآوری شبکه حملونقل کشور گفت: در چارچوب برنامه هفتم پیشرفت، باید از همه ظرفیتهای جغرافیایی، جادهای و ریلی برای تأمین کالاهای مورد نیاز کشور و همچنین حفظ جایگاه ایران در ترانزیت منطقه استفاده کنیم. هر زمان در بخشی از کشور محدودیتی ایجاد شود، باید بتوانیم مسیرهای جایگزین را فعال کنیم.
وی ادامه داد: در این مدت، با همکاری سازمان راهداری و سایر دستگاههای مسئول، تلاش شد زیرساختهای مورد نیاز در مرزهای جایگزین تقویت شود تا فرآیند ترانزیت بدون وقفه ادامه یابد.
مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران درباره ظرفیتهای مرز خسروی نیز اظهار داشت: زیرساختهای لازم در این مرز از گذشته وجود داشته است، اما انتخاب مسیر ترانزیت همواره بر عهده صاحبان کالا و شرکتهای حملونقل بوده است. اکنون با توجه به شرایط موجود، ظرفیت این مرز بیش از گذشته مورد استفاده قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه فعال شدن مرز خسروی میتواند آثار اقتصادی قابل توجهی برای استان کرمانشاه و مناطق مرزی به همراه داشته باشد، افزود: توسعه ترانزیت از این مرز علاوهبر افزایش مبادلات تجاری، به رونق اقتصادی منطقه و استفاده بهتر از زیرساختهای موجود کمک خواهد کرد.
قناری درباره همکاریهای ایران و عراق در توسعه ترانزیت نیز گفت: ترانزیت یک فعالیت دوطرفه است و توسعه آن نیازمند هماهنگی میان دو کشور است. این تعامل با همکاری وزارت امور خارجه و دستگاههای مرتبط در حال انجام است و در ماههای اخیر نیز مرزهای جایگزین با هماهنگی طرف عراقی فعال شدهاند. وی همچنین با اشاره به وضعیت سامانههای گمرکی در مرزهای غربی تأکید کرد: تمامی تشریفات گمرکی در مرز خسروی و سایر مرزهای کشور بهصورت الکترونیکی و در بستر سامانه جامع امور گمرکی انجام میشود و هیچ مشکلی از نظر زیرساختهای نرمافزاری، ارتباطی یا سامانهای برای انجام عملیات ترانزیت وجود ندارد.
مدیرکل دفتر ترانزیت گمرک ایران خاطرنشان کرد: علاوهبر حملونقل جادهای، امکان استفاده از حملونقل ترکیبی و اتصال شبکه جادهای به مسیر ریلی کرمانشاه نیز فراهم شده است تا از ظرفیتهای موجود برای توسعه ترانزیت حداکثر استفاده صورت گیرد. وی در پایان با تأکید بر بهرهگیری از کنوانسیونها و موافقتنامههای بینالمللی ترانزیتی اظهار داشت: هدف ما این است که با استفاده از همه ظرفیتهای قانونی و زیرساختی، زنجیره تأمین کالا بدون وقفه ادامه یابد، زمان انجام تشریفات گمرکی کاهش پیدا کند و جایگاه ایران در کریدورهای ترانزیتی منطقه حفظ و تقویت شود.