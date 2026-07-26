مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ابلاغ تکالیف سوخت‌رسانی در اربعین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «نعمت‌الله نجفی» در آستانه راهپیمایی اربعین حسینی و در راستای ایفای مسئولیت‌های این شرکت، با تأکید بر ضرورت حداکثر همکاری و مساعدت در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد معنوی، تکالیف این شرکت در حوزه خدمت‌رسانی و اقدامات سوخت‌رسانی با رعایت اصول مدیریت مصرف، پرهیز از هرگونه مصرف غیرضروری و صیانت از منابع ملی ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، با توجه به برنامه‌ریزی اعزام حدود 2500 دستگاه اتوبوس درون‌شهری متعلق به شهرداری‌ها به پایانه‌های مرزی، برای ناوگانی که فاقد کارت سوخت بوده یا سوخت مورد نیاز خود را به‌صورت تجمیعی در محل فعالیت دریافت می‌کنند؛ کارت‌های حواله‌ای ویژه اربعین پس از هماهنگی با وزارت کشور و سازمان اتوبوسرانی، متناسب با مبادی و مقاصد تعیین و در اختیار جایگاه‌های مسیر قرار گرفته است.

تحویل حداکثر 200 لیتر نفت‌گاز به نرخ مصوب سه هزار ریال، صرفاً بر اساس برگه مأموریت، ثبت مشخصات در فرم‌های ابلاغی و اخذ تأیید نماینده سازمان اتوبوسرانی انجام می‌شود. نواحی موظف هستند به‌صورت روزانه مقادیر تحویلی را با اسناد مثبته و تراکنش کارت کنترل کرده و از بروز هرگونه مغایرت جلوگیری کنند. همچنین سوخت‌رسانی به اتوبوس‌های مستقر در پایانه‌های مرزی همانند سال گذشته از طریق جایگاه‌های سیار و سامانه توزیع الکترونیکی انجام خواهد شد.

تخصیص تنخواه سوخت

برای ناوگان تحت پوشش سازمان راهداری، بر اساس فهرست اعلامی به مدیریت سامانه هوشمند سوخت، سهمیه تنخواه دو هزار لیتری در کارت سوخت هر دستگاه شارژ شده و مقرر است طی چهار ماه از سهمیه عملکردی کسر شود.

همچنین در ایام اربعین، سهمیه عملکردی بر اساس پیمایش و صورت ‌وضعیت صادره مطابق روال جاری نیز در کارت سوخت شارژ خواهد شد.

بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین، به هر دستگاه اتوبوس فعال و خدمات‌رسان در ایام اربعین، 500 لیتر سهمیه تشویقی مازاد بر سهمیه عادی اختصاص می‌یابد. این سهمیه پس از پایان مراسم، بر اساس اطلاعات ارسالی سازمان راهداری و تأیید کارگروه پیمایش در کارت سوخت ناوگان شارژ خواهد شد.

همچنین در صورت کافی نبودن موجودی کارت سوخت کامیون‌های حامل تجهیزات مواکب، حداکثر 200 لیتر نفت‌گاز با نرخ شش هزار ریال از طریق کارت اضطراری جایگاه و بر اساس بارنامه یا حکم مأموریت تحویل می‌شود. ثبت مقدار سوخت تحویلی در پشت اسناد حمل و کنترل تناسب میزان سوخت با پیمایش انجام‌شده الزامی است.

سهمیه تشویقی سوخت

مطابق مصوبه ستاد مرکزی اربعین، کامیون‌های حامل تجهیزات مواکب که وارد خاک عراق می‌شوند، پس از تأیید خروج از مرز و ارسال اطلاعات توسط سازمان راهداری، از 1500 لیتر سهمیه تشویقی مازاد بر سهمیه عادی بهره‌مند خواهند شد که پس از پایان مراسم در کارت سوخت آنان شارژ می‌شود.

در راستای استمرار خدمات عمومی، خودروهای امدادی و خدماتی شامل آمبولانس‌ها، خودروهای آبرسان، حمل پسماند و سایر خودروهای عضو ستاد اربعین که فاقد کارت سوخت هستند، می‌توانند متناسب با مأموریت خود از طریق کارت‌های اضطراری نفت‌گاز مستقر در جایگاه‌های تعیین‌شده سوخت مورد نیاز را دریافت کنند. مدیران مناطق موظف‌اند فهرست جایگاه‌های مربوط را به دستگاه‌های خدمات‌رسان استان اطلاع‌رسانی کنند.

در مجموع 296 هزار لیتر نفت‌گاز برای تأمین نیاز تجهیزات حمل‌ونقلی و غیرحمل‌ونقلی کارگروه آب و برق اربعین شامل‌تانکرهای آبرسان، دیزل‌ژنراتورها، کانتینرهای یخچال‌دار و لیفتراک‌ها در پایانه‌های مرزی پیش‌بینی شده است و توزیع آن مطابق سهمیه تعیین‌شده هر مرز انجام خواهد شد.

همچنین شش میلیون لیتر نفت‌گاز مورد نیاز تجهیزات مواکب مستقر در کشور عراق در اختیار نمایندگان معرفی‌شده از سوی ستاد مرکزی اربعین قرار گرفته است. هماهنگی برای تحویل این سوخت صرفاً از طریق رؤسای کمیته‌های استانی اربعین و نمایندگان معرفی‌شده انجام خواهد شد.

سوخت مورد نیاز اتوبوس‌های خارجی حامل زائران از طریق کارت‌های ترانزیتی مستقر در مرز تأمین می‌شود. در صورت بروز اختلال در سامانه کارت‌های ترانزیتی، تأمین سوخت با استفاده از کارت‌های اضطراری و پس از اعلام رسمی مدیریت سامانه هوشمند سوخت انجام خواهد شد.

همچنین به منظور پشتیبانی از فعالیت مواکب، تأمین گاز مایع با نرخ یارانه‌ای برای مصارف مجاز از جمله مساجد، حسینیه‌ها، تکایا، اماکن زیارتی، حوزه‌های علمیه، رستوران‌ها و سالن‌های غذاخوری بین‌راهی امکان‌پذیر است. همچنین محدودیت ثبت درخواست در سامانه سدف در روزهای پایانی ماه برای این گروه از متقاضیان حذف شده است.