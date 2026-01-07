با حمایت آشکار از شورشها در ایران داریم خودمان را لو میدهیم
مدیر بخش ایران در مؤسسه مطالعات امنیتی اسرائیل گفت: داریم خودمان را لو میدهیم و این روایت که شورشها در ایران کار موساد و سیا است را تأیید کردیم!
در پی آشوبهای اخیر هستههای معاند در برخی شهرهای ایران در پوشش اعتراضات به حق مردم ایران، رسانههای عبری زبان و مقامات رژیم صهیونیستی تلاش گستردهای را برای بزرگنمایی و دامن زدن به بیثباتی در کشور آغاز کردهاند. مقامات ایرانی این اقدامات را بخشی از برنامهریزی دشمن برای تفرقهانگیزی و هدف قرار دادن انسجام ملی دانستهاند.
مقامات رژیم صهیونیستی بهصورت علنی از عناصر آشوبگر حمایت کردهاند. برای مثال، «ایتامار بنگویل»، وزیر امنیت داخلی این رژیم، در شبکههای اجتماعی در پیامی به زبان فارسی نوشت: «ما در کنار شما هستیم». همزمان، «گیلا گاملیل»، وزیر سابق اطلاعات و وزیر فعلی نوآوری اسرائیل، با انتشار پیامی خطاب به آشوبگران نوشت: «اعتراضهای شما کاملاً بهحق است... اسرائیل به هر شکل ممکن از شما حمایت میکند». این اظهارات در حالی مطرح میشود که شبکههای اطلاعاتی صهیونیستی سالها است از گروههای تجزیهطلب و ضد انقلاب در ایران حمایت میکنند.
رسانههای عبریزبان با انعکاس اغراقآمیز رویدادها سعی در القای تصویر یک آشوب گسترده و فرسایشی دارند. آنها اغتشاشات محدود را که توسط «هستههای مرتبط با جریانات تروریستی و خشونتطلب» سازماندهی شده، به عنوان «قیام مردمی» جلوه میدهند. این در حالی است که به اعتراف برخی تحلیلگران صهیونیستی، مقیاس اعتراضات در مقایسه با سالهای گذشته محدود است و جامعه ایران از آشوبگران استقبال نکرده است.
برخی از این رسانهها و تحلیلگرانشان گامی فراتر نهاده و به صراحت از استراتژی تجزیه ایران سخن میگویند. برای نمونه، «مردخای کیدار»، افسر بازنشسته موساد، در مقالهای در روزنامه «جروزالم پست» مدعی شد که «ملتهای غیر فارس، راز سرنگونی نظام ایران» هستند و طرحی برای تجزیه ایران به ۶ کشور ارائه داد. یک مقام سابق اطلاعات رژیم صهیونیستی نیز در گفتوگو با نیوزویک، از حمایت از گروههای تجزیهطلب به عنوان «سلاح مخفی» اسرائیل علیه ایران نام برد.
در حال حاضر، اصلیترین پروژه رسانههای عبری زبان که به شکلی گسترده اقدام به پوشش آشوبهای ناچیز در داخل ایران میکنند، بزرگنمایی از آشوبگران شکست خورده داخلی و سناریوسازیهای متعدد از تحولات داخلی در ایران است تا اینگونه شاید کشورهای غربی، خصوصا آمریکا را وادار به واکنشهای سیاسی و در نهایت اقدامات عملیاتی بر علیه ایران کنند.
در ابتدا باید به این مسئله اشاره کرد که آشوبهای فعلی، هرچند اندک، بلافاصله با پوشش و بازتاب رسانههای در سرزمینهای اشغالی روبهرو شد و کلیدواژه اصلی که رسانههای صهیونیستی با استفاده از آن اقدام به پوشش تحولات داخلی ایران کردند، کلید واژه «انقلاب ایران» است که به عقیده دستگاههای امنیتی کشور این مسئله حاکی از آمادگی از پیش تعیین شده صهیونیستها برای آغاز تحرکات عناصر وابسته به موساد و شروع پروژ رسانهای حمایت و بازتاب آشوب و اغتشاشات در داخل ایران است.
همانطور که مشخص است، با سرچ کلید واژه «انقلاب ایران» به زبان عبری، مجموعه گستردهای از اخبار و گزارشهای رسانهای ظاهر میشود که نشان از تمرکز بالای صهیونیستها بر روی تحولات ایران است.
به عنوان مثال، وبسایت یدیعوت آحارانوت با گزارشی در رابطه با آشوبهای ایران تحت عنوان انقلاب ایران، مدعی حضور گسترده نسل z
و نوجوانان در میادین عمومی شهرها شده و اینگونه تلقین میکند که بدنه جمعیت آشوبگران، اکثرا نوجوانان و جوانان هستند که خواهان انقلاب و تغییر حکومت و بازگشت پهلوی میباشند، در حالی که در روزهای گذشته همانطور که در تصاویر و فیلمهای مربوط به هستههای خشونتطلب و آشوبگران دیده میشود، هیچ تصویری از آنچه که این رسانه صهیونیست حضور گسترده نوجوانان و جوانان عنوان میکند، به چشم نمیخورد.
وب سایت شبکه ۱۴ اسرائیل که وبسایت نزدیک به نخستوزیر رژیم صهیونیستی محسوب میشود، علیرغم هستههای محدود آشوب در ایران، مدعی میشود که جمعیت گستردهای در ایران به خیابانها آمده و تظاهرات در حال گسترش است. این ادعای شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی درحالی است که تمامی امور به اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در تمامی نقاط کشور به روال عادی خود ادامه میدهند و فعالیت برخی از هستههای اوباش وابسته به رژیم صهیونیستی هیچ خللی در امور جاری ایجاد نکرده است.
شبکه ۱۲ اسرائیل نیز در گزارشهای روزنامه خود از آشوبهای اوباش وابسته به موساد، با بزرگنماییهای دروغین از جریان اغتشاشات، به این مسئله اذعان میکند که سران رژیم صهیونیستی حوادث اخیر را فرصت دیده و از نزدیک در حال دنبال کردن تحولات در ایران هستند.
مسئله دیگری که باید مورد اشاره قرار بگیرد، توسل این رسانهها به تصاویر و فیلمهای مربوط به اغتشاشات سالهای ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ است. این رسانهها که انتظار عدم همراهی مردم با پروژه رژیم صهیونیستی برای به آشوبکشاندن داخل ایران را نداشتند، با استفاده از تصاویر قدیمی تلاش میکنند که تا سطح و گسترده اعتراضات را بزرگتر از آنچه که واقعیت آن است، نشان دهند.
در همین رابطه، شبکه آی ۲۴ رژیم صهیونیستی با انتشار تصویری مربوط به سال ۱۴۰۱ در تیتر خود نوشت: تظاهرات عظیمی در تهران رخ داده است! دولت و دستگاههای امنیتی ایران آگاهانه این پروژه را زیر نظر دارند و هشدار دادهاند که این بار با آشوبگران با قاطعیت برخورد خواهد شد. همچنین، هماهنگی بین رسانههای عبری و عناصر ضد انقلاب داخلی به حدی واضح است که حتی برخی صداها در درون رژیم صهیونیستی نسبت به آن هشدار دادهاند.
به گزارش مشرق، «سیما شاین»، مدیر بخش ایران در مؤسسه مطالعات امنیتی اسرائیل، در این باره گفته است: «داریم خودمان را لو میدهیم و این روایت که شورشها در ایران کار موساد و سیا است را تأیید کردیم!». یک خبرنگار صهیونیست نیز با اشاره به مطالب منتشرشده از سوی آشوبگران ایرانی، گفته است: «این یعنی احتمالاً راهنمایی (از موساد) دریافت کردهاند. هیچ راهی نیست که همه اینها طبیعی باشد».
همانطور که در بالا عنوان شد، در حال حاضر رسانههای عبریزبان در راستای سیاستهای خصمانه رژیم صهیونیستی علیه ایران، نقش یک میداندار رسانهای را ایفا میکنند. هدف این رسانهها، نه انعکاس واقعیت، بلکه تشویق به خشونت، ترویج یأس و تضعیف وحدت ملی ایران است. با این حال، شکست پروژههای قبلی مانند جنگ ۱۲ روزه و عدم همراهی مردم ایران با آشوبگران نشان میدهد که ملت ایران هوشیارانه در برابر این توطئهها ایستادهاند و فضاسازیهای رسانهای دشمن توان گمراه کردن آنان را ندارد. این رسانهها و حامیانشان باید بدانند که ملت ایران بارها ثابت کردهاند که انسجام ملی خود را در سختترین شرایط حفظ میکنند و اجازه نخواهند داد بیگانگان بر آینده آنان تأثیر بگذارند.