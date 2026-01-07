شلوارتو بپوش!(گفت و شنود)
گفت: شبکه تلویزیونی فارسیزبان «ایران اینترنشنال» که در جریان جنگ غزه معلوم شد، مقر آن در تلآویو است، با تعجب از مقامات رژیم صهیونیستی پرسیده است؛ چرا «حرفهایی را که نباید گفته میشد بر زبان آوردهاید»؟!
گفتم: کدام حرفها را؟!
گفت: مجری این شبکه گفته است؛ چرا مقامات رژیم با اعتراف به حمایت از شورشیان، پروژه حضور موساد و ارتباط با سرنخهای اغتشاشات در ایران را فاش کردهاند؟!
گفتم: همین دیروز «سیما شاین» مدیر بخش ایران در مؤسسه مطالعات امنیتی اسرائیل هم خطاب به مقامات رژیم صهیونیستی گفته است؛ «ما با افشای این که شورشها در ایران کار موساد و سیا است، نقش و دست خودمان را لو دادهایم»!
گفت: خود اغتشاشگران با شعارهایی که به نفع رژیم صهیونیستی بر زبان دارند، نشان دادهاند که پادوهای اسرائیل هستند.
گفتم: ایول! شعارهایی نظیر «نه غزه نه لبنان»! یا «موشک را رها کن، فکر نان و هوا کن»! یا فحاشی به سپاه و ارتش و بسیج! که همه آنها آرزوی رژیم صهیونیستی است و هیچکدام به معیشت مردم ربطی ندارد.
گفت: یکی از بازداشتشدهها گفته است رابطمان از آلمان گفته بود علیه نظام شعار بدهید!
گفتم: یارو در حالی که شلوارش را درآورده بود از هواپیما پیاده شد! گفتند مردک! این چه وضعیه؟ گفت؛ در پرواز گفتند کمربندها را ببندید. خُب وقتی که هواپیما نشست باید باز میکردیم!