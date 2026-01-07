* به نظر می‌رسد رژیم صهیونی با توجه به اینکه در حوزه نظامی تا به امروز کاری از پیش نبرده و به در بسته خورده به دنبال اجتماعی کردن جنگ با ترساندن و عصبی کردن مردم است.

نوذری

* یکی از عجیب‌ترین وجوه شخصیت سردار شهید سلیمانی، نه در ‌هاله‌ای از تقدسِ دوستدارانش، که در مواجهه‌ تحلیلی معترفانه دشمنانش آشکار می‌شود. آنجا که باراک اوباما، رئیس‌جمهور سابق آمریکا، به صراحت گفت «ژنرال قاسم سلیمانی دشمن من است، ولی من برای او احترام ویژه‌ای قائل هستم.»یا نشریه آلمانی اشپیگل او را «مردی موفق‌تر از فرماندهان آمریکایی» نامید.

پوراسلامی

*در روزهای اخیر جهان با چهره عریانی از سیاست‌ورزی ایالات متحده آمریکا رو به رو شده است. بسیاری بر این باورند ترامپ یکی از عوامل اصلی سقوط و افول ایالات متحده آمریکا است. چرا که بی‌پرده و بی‌محابا و بدون هیچ ابایی چهره واقعی خوی استکباری و امپریالیستی ایالات متحده آمریکا را به نمایش گذاشته است.

زین‌الدین

* اقدام جاه‌طلبانه و در عین حال خطاکارانه ترامپ در ربایش رئیس‌جمهور قانونی ملت ونزوئلا که با انتقادات فراوان سیاستمداران و تحلیلگران سیاسی رو به رو شده نشان داد او تا چه میزان وقیحانه با مداخله‌جویی در سیاست داخلی کشورهای دیگر تلاش دارد اشتهای سیری‌ناپذیر استکباری خود را عیان کند.

مطهری

* ساخت رصدخانه ملی ایران که بهترین و نخستین رصدخانه در میان کشورهای جهان اسلام است و همچنین آزمایشگاه شتابگر را باید از دستاوردهای مهم پژوهشگاه دانش‌های بنیادی دانست که با وجود تحریم‌ها و حتی حذف فیزیکی تعدادی از دانشمندانمان، به رشد چشمگیری در حوزه علم دست یافته‌ایم. تئوری امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب هم این است که با دو بال علم و دین می‌توان حرکت و پیشرفت کرد.

مزارعی

* ناراحتی و عصبانیت امروز آمریکا و رژیم صهیونیستی از ایران بیشتر از این بابت است که نسل جوان ایران به مرور، تجربه تاریخی و سیاسی والدین خود را درک کرده و نسبت به دشمنی‌های خارجی بینش و بصیرت عمیق‌تری یافته است. و آرام‌آرام درمی‌یابند چرا والدینشان آمریکا را «شیطان بزرگ» و اسرائیل را «شیطان کوچک» می‌خواندند.

سلمانیان

*در مورد اظهارات ترامپ که گفته از معترضان ایرانی حمایت می‌کند باید گفت اگر آمریکایی‌ها واقعاً دلسوز ایرانیان هستند، چرا تحریم‌ها را لغو نمی‌کنند؟ ترامپ فردی است که در داخل آمریکا چندان جدی گرفته نمی‌شود. او به ‌عنوان عمله اسرائیل و لابی صهیونیستی تلقی می‌شود.

داوران

* ایران هرگز در برابر اجبار و فشار سیاسی تسلیم نخواهد شد. بنابراین برای توافق جدید هسته‌ای با غرب، این فرانسه، بریتانیا و آمریکا هستند که باید با گام‌های عملی و معتبر اعتماد از دست‌رفته را بازسازی کنند.

انتظاری

* جهان باید بپا خیزد و برای اقدامات دیوانه‌وار ترامپ ضربه‌ای جانانه و فوری به او بزند تا سر جایش بنشیند.

تدینی

*رژیم صهیونی پلید بداند که حقیرتر از آن است که برای نظام اسلامی رجزخوانی کند، چرا که در آینده نزدیک این شر مطلق و غده سرطانی در باتلاقی از نکبت، خفت و خواری غرق خواهد شد.

نوربخش- مشهد

*در حالی که تمام جهان بازداشت غیر قانونی و خلاف عرف دیپلماتیک مادورو توسط آمریکا را محکوم می‌کنند، شیطان بزرگ با رفتار متکبرانه و مغرورش به خود می‌بالد و به این اقدام تروریستی مباهات می‌کند! متأسفانه برخی غربگرایان داخلی نیز در رسانه‌های خود بدون هیچ واکنشی به دستگیری غیرقانونی‌، صرفاً به بازداشت او توسط شیطان بزرگ اشاره نمودند!

کاشی

* اتفاقات ونزوئلا نشان داد اغتشاش در کشور به قصد براندازی است و اغتشاشگر را باید با قدرت بر سرجایش نشاند و نباید او را رها کرد که جولان دهد.

کریمی

*وصیت شهید سیدهاشم حسینی خطاب به مردم شهید پرور! مساجد را پر کنید، چون منافقان از مساجد و از هم پیوستگی مسلمانان می‌ترسند، هوشیار باشید و به منافقین اجازه اندیشیدن ندهید.

حاج‌اسماعیلی

*با توجه به تبلیغ رسانه‌های مسموم غرب علیه نظام، لازم است رسانه ملی و مطبوعات و تریبون‌داران برای متقاعد کردن افراد برای بازتعریف مرز اعتراض، اغتشاش و خشونت از یک سو و خنثی‌سازی جنگ روانی دشمن از سوی دیگر اهتمام جدی نمایند.

یگانه

* از یادداشت جناب آقای شریعتمداری با عنوان، این بار دیگر مالک برنمی‌گردد، تقدیر و تشکر می‌کنیم.

حیدری جانباز40درصد، قاری، رحمانی و...

*همسر نتانیاهو از جنگ 12 روزه تاکنون از ترس موشک‌های ایران همچنان در نیویورک مانده است! هر چند برخی نیز بر این باورند که وی برای ادامه درمان مشکلات روانی در آمریکا مانده است!

ساروی

*رئیس‌جمهور محترم! برخی از اطرافیان شما با انتخاب‌های ناصحیح، نه تنها باری از دوش دولت بر نمی‌دارند بلکه شعار وفاق را به موزه می‌فرستند. آیا از این انتخاب‌ها مطلعید؟!

ملاشریفی

* جناب مرعشی! اقتصاد ایران در دو سال اخیر با رکود تورمی عمیق مواجه بوده که از تمام دوره‌های قبلی شدیدتر است. خاطرتان هست برای پیروزی دولت ۱۴ چه وعده‌های پوچی دادید؟؟!!

مالار

* یکی از سران محترم قوا گفته است ارز ترجیحی برای چند کالای محدود بوده؛ گران‌شدن کالاهای دیگر گران‌فروشی است و باید با آن برخورد شود‌. به ایشان عرض می‌کنیم، اقتصاد مثل یک سیستم است. مثل یک استخر آب. وقتی سنگی وارد آب استخر می‌شود، نمی‌توانید بگویید فقط یک بخش استخر، موج درست شود.

ارجمند

* اگر دولت ناگزیر به حذف ارز ترجیحی است، بنظر راه‌حل در شوک‌درمانی نیست. بلکه اصلاح تدریجی، بازگرداندن کامل ارز صادراتی، انضباط مالی، گفت‌وگوی صادقانه با مردم، حمایت از تولید و اقشار نیازمند و نظارت سخت‌گیرانه بر توزیع منابع، مسیر کم‌هزینه‌تر و پایدارتر اصلاح است.

گوهری

*با توجه به نقش و عملکرد تلگرام که به برجسته‌سازی گسترده تصاویری با محتوای حمایت از اغتشاشات می‌کند؛ آن هم در قالب تبلیغات رسمی و در ذیل کانال‌های پرمخاطب ایرانی. که این تبلیغات، آشکارا با قوانین و سیاست‌های تبلیغاتی خود تلگرام در تعارض است، هیچ واکنشی از سوی مسئولان مجازی به این خباثت‌ها داده نمی‌شود؟!

کریمی، فرجی، پیری و...

*با توجه به آزادسازی قیمت‌ها و تخصیص کالا برگ به همه ایرانیان، عرض می‌کنم که در قطع یارانه بخشی از مردم بی‌‎انصافی شده است. افراد مثل من که ماهانه 15 میلیون کرایه می‌دهم و خود و همسرم شاغلیم از دخل و خرج زندگی بر نمی‌آییم. دولت باید تدبیری اساسی برای قشر مستاجرین بکند. برای یک عصب‌کشی و ترمیم دندان 15 میلیون هزینه پرداخت کردم!

اینانلو، نعیمی، شریفی و...