بر‌اساس گزارش آژانس مدیریت بحران، باران‌های شدید هفته گذشته که ماداگاسکار را تحت تأثیر قرار داده است، باعث مرگ ۱۱ نفر و مجروح شدن ۶ نفر دیگر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، پایتخت این کشور، آنتاناناریوو، از جمله مناطقی است که بیشترین آسیب را دیده است. دفتر ملی مدیریت ریسک و بلایا اعلام کرد که در مجموع ۲۷۴ نفر آسیب دیده‌اند و ۲۶ خانه مسکونی آسیب دیده یا ویران شده‌اند.

شهردار آنتاناناریوو از مردم خواسته است که بسیار هوشیار باشند و از همه خانواده‌هایی که در خانه‌های سنتی قدیمی یا ناامن زندگی می‌کنند، خواسته است که به مکان‌های امن بروند. سازمان هواشناسی ماداگاسکار اعلام کرد که انتظار می‌رود شرایط بارانی در روزهای آینده در شمال‌غربی کشور و ارتفاعات مرکزی ادامه یابد و در مناطق جنوبی نیز بارندگی پیش‌بینی می‌شود.

ماداگاسکار که در غرب اقیانوس هند واقع شده است، معمولاً فصل بارانی‌اش از نوامبر تا مارس است. آب و هوای شدید همراه با آن اغلب باعث تلفات جانی، آوارگی ساکنان و سیل مناطق وسیعی از زمین‌های کشاورزی می‌شود.