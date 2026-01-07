موج سرمای شدید با ۶ کشته و لغو گسترده پروازها

در پی موج سرمای شدید، یخبندان و بارش سنگین برف در بخش‌هایی از اروپا، تا دیروز دست‌کم 6 نفر جان خود را از دست داده‌اند.

به گزارش ایسنا، مقامات منطقه «لاند» در جنوب‌غرب فرانسه اعلام کردند روز سه‌شنبه در تصادفات جاده‌ای سه نفر کشته و ۱۵ نفر زخمی شدند.

همچنین دو نفر دیگر در تصادفات منطقه پاریس کشته شدند. یک راننده دوشنبه‌شب پس از انحراف از مسیر و سقوط به داخل رودخانه «مارن» در بیمارستان درگذشت و راننده دیگری پس از برخورد با یک وسیله نقلیه سنگین در شرق پایتخت فرانسه کشته شد.

در «سارایوو»، پایتخت بوسنی نیز زنی روز دوشنبه پس از افتادن شاخه درخت پوشیده از برف روی سرش جان باخت.

بسیاری از پروازها از دو فرودگاه اصلی پاریس، رواسی- شارل دوگل و اورلی، اوایل روز چهارشنبه لغو شد تا خدمه بتوانند برف را از باند فرودگاه‌ها پاک کرده و هواپیماها را یخ‌زدایی کنند. انتظار می‌رود حدود ۴۰‌درصد از پروازها در فرودگاه شارل دوگل و ۲۵‌درصد در فرودگاه اورلی لغو شوند.

به گزارش گاردین، در هلند نیز صدها پرواز در فرودگاه «شیپول» آمستردام لغو شد زیرا کارکنان در حال پاکسازی باند فرودگاه‌ها و یخ‌زدایی هواپیماها بودند. مسافران قطار هم در این کشور پس از تعلیق خدمات داخلی در اوایل روز گذشته با هرج‌و‌مرج مواجه شدند و این امر اختلال ناشی از آب و هوا را تشدید کرد.

سرمای شدید بخش زیادی از اروپا را فرا گرفته است و اوایل روز سه‌شنبه دما در جنوب و شرق آلمان به زیر منفی ۱۰ درجه سانتیگراد رسید. هواشناسان آلمانی پیش‌بینی کرده‌اند که روز جمعه طوفانی در این کشور رخ دهد و بارش برف سنگین در شمال و شرق پیش‌بینی می‌شود.

در انگلیس، دمای هوا در طول شب به منفی ۱۲.۵ درجه سانتیگراد رسید و بارش برف سفرهای ریلی، جاده‌ای و هوائی را مختل و صدها مدرسه را در مناطق شمالی تعطیل کرد. همچنین دمای هوا در مناطق کم‌ارتفاعِ شمال ایتالیا به زیر صفر رسیده است.

بارش برف و باران شدید در کشورهای حوزه بالکان، طغیان رودخانه‌ها، مشکلات ترافیکی و اختلال در تأمین برق و آب را به همراه داشته است.