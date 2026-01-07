گروهک تروریستی جیش‌الظلم با انتشار یک بیانیه در فضای مجازی مسئولیت حمله به حافظ امنیت شهرستان ایرانشهر و شهادت شهید محمود حقیقت را برعهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهک تروریستی جیش‌الظلم که چندی پیش که به دلیل اختلاف داخلی بین اعضا و مشکلات درونی نامش تغییر کرد، با انتشار یک بیانیه در فضای مجازی مسئولیت حمله به حافظ امنیت شهرستان ایرانشهر و شهادت شهید حقیقت را برعهده گرفت.

شهید «محمود حقیقت» مامور پلیس ایرانشهر صبح چهارشنبه در پی تیراندازی به خودرو شخصی‌اش توسط عوامل خودفروخته گروهک تروریستی جیش‌الظلم به شهادت رسید.