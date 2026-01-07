فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۸۶۸
تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

شهادت مأمور پلیس ایرانشهر در تیراندازی گروهک تروریستی جیش‌الظلم

گروهک تروریستی جیش‌الظلم با انتشار یک بیانیه در فضای مجازی مسئولیت حمله به حافظ امنیت شهرستان ایرانشهر و شهادت شهید محمود حقیقت را برعهده گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، گروهک تروریستی جیش‌الظلم که چندی پیش که به دلیل اختلاف داخلی بین اعضا و مشکلات درونی نامش تغییر کرد، با انتشار یک بیانیه در فضای مجازی مسئولیت حمله به حافظ امنیت شهرستان ایرانشهر و شهادت شهید حقیقت را برعهده گرفت.
شهید «محمود حقیقت» مامور پلیس ایرانشهر صبح چهارشنبه در پی تیراندازی به خودرو شخصی‌اش توسط عوامل خودفروخته گروهک تروریستی جیش‌الظلم به شهادت رسید.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

میو میو‌...!(گفت و شنود)

مردم همراهی نکردند حمله دوباره شبکه اغتشاش به بازار

چرا باید اغتشاشگر را سر جایش نشاند؟! (یادداشت روز)

گزارش کیهان از آثار طرح معیشتی دولت

70هزار رزمنده حزب‌الله لبنان آماده حمله به قلب اسرائیل

اخبار ویژه

روایت سفیر اسبق کشور از تجارت پرسود ایران در ونزوئلا

باتلاق ونزوئلا در انتظار آمریکا ترامپ جهان را به سمت غرب وحشی می‌برد

یدیعوت آحارونوت: جنگ و آشوب علیه ایران جواب نمی‌دهد

ایران خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌داند