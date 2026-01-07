فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۸۶۶
تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
رئیس سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرد

رسوب کارت هوشمند ملی در ادارات ثبت احوال؛ مردم برای دریافت اقدام کنند

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اهمیت دسترسی شهروندان به کارت هوشمند ملی، اعلام کرد تسریع در صدور این کارت‌ها را در اولویت کاری خود قرار داده است. 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد جمالو گفت: سازمان ثبت احوال با تمرکز بر رفع موانع و بهبود فرآیندها، تلاش می‌کند کارت هوشمند ملی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست متقاضیان برسد.
جمالو افزود: در این راستا نشست‌های کارشناسی و پیگیری‌ها در سطح ستاد سازمان ثبت احوال کشور برگزار شده و موانع و مشکلات موجود در این مسیر شناسایی گردیده است. مقرر شده با توجه به وظایف سایردستگاه‌ها در تامین بدنه کارت هوشمند ملی، با برگزاری نشست با دستگاه‌های ذی‌ربط این موانع هرچه سریع‌تر برطرف
 شود.
وی همچنین با اشاره به حجم بالای کارت‌های چاپ شده در ادارات و عدم مراجعه مردم برای دریافت آنها گفت: با توجه به حجم بالای کارت‌های هوشمند ملی رسوب شده در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان، به ادارات کل ثبت احوال استان‌ها ابلاغ شده تا با اطلاع‌رسانی مناسب از طریق رسانه‌ها، نسبت به تحویل هرچه سریع‌تر کارت‌های رسوب‌شده اقدام کنند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

میو میو‌...!(گفت و شنود)

مردم همراهی نکردند حمله دوباره شبکه اغتشاش به بازار

چرا باید اغتشاشگر را سر جایش نشاند؟! (یادداشت روز)

گزارش کیهان از آثار طرح معیشتی دولت

70هزار رزمنده حزب‌الله لبنان آماده حمله به قلب اسرائیل

اخبار ویژه

روایت سفیر اسبق کشور از تجارت پرسود ایران در ونزوئلا

باتلاق ونزوئلا در انتظار آمریکا ترامپ جهان را به سمت غرب وحشی می‌برد

یدیعوت آحارونوت: جنگ و آشوب علیه ایران جواب نمی‌دهد

ایران خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌داند