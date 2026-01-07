رسوب کارت هوشمند ملی در ادارات ثبت احوال؛ مردم برای دریافت اقدام کنند
رئیس سازمان ثبت احوال کشور با اشاره به اهمیت دسترسی شهروندان به کارت هوشمند ملی، اعلام کرد تسریع در صدور این کارتها را در اولویت کاری خود قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد جمالو گفت: سازمان ثبت احوال با تمرکز بر رفع موانع و بهبود فرآیندها، تلاش میکند کارت هوشمند ملی در کوتاهترین زمان ممکن به دست متقاضیان برسد.
جمالو افزود: در این راستا نشستهای کارشناسی و پیگیریها در سطح ستاد سازمان ثبت احوال کشور برگزار شده و موانع و مشکلات موجود در این مسیر شناسایی گردیده است. مقرر شده با توجه به وظایف سایردستگاهها در تامین بدنه کارت هوشمند ملی، با برگزاری نشست با دستگاههای ذیربط این موانع هرچه سریعتر برطرف
شود.
وی همچنین با اشاره به حجم بالای کارتهای چاپ شده در ادارات و عدم مراجعه مردم برای دریافت آنها گفت: با توجه به حجم بالای کارتهای هوشمند ملی رسوب شده در ادارات ثبت احوال و دفاتر پیشخوان، به ادارات کل ثبت احوال استانها ابلاغ شده تا با اطلاعرسانی مناسب از طریق رسانهها، نسبت به تحویل هرچه سریعتر کارتهای رسوبشده اقدام کنند.