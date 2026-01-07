چرا آشوبگران به بیمارستان حمله کردند؟
آنچه در بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام رخ داد، زخمی تازه بر پیکر اخلاق اجتماعی بود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، آنچه شامگاه سهشنبه در بیمارستان امام خمینی(ره) ایلام رخ داد، زخمی تازه بر پیکر اعتماد عمومی و اخلاق اجتماعی بود؛ زخمی که اینبار نه از بیرون، بلکه از دل هنجارشکنی و بیقانونی سر باز کرد.
در حالی که مجروحان حوادث شهر ارکواز ملکشاهی برای درمان به این مرکز منتقل شده بودند، گروهی از هنجارشکنان با نادیدهگرفتن ابتدائیترین اصول انسانی، راهی بیمارستان شدند.
آنها نه برای عیادت، نه برای کمک، بلکه برای ایجاد آشوب در بیمارستان حاضر شدند. فضای آرام و درمانمحور بیمارستان، به یکباره با هیاهو، تنش و درگیری آلوده شد؛ اورژانسی که باید محل نجات جان انسانها باشد، به میدان نزاع بدل شد.
این افراد بدون توجه به هشدارهای مکرر نیروی انتظامی، وارد بخش اورژانس شدند؛ تلختر آنکه این هنجارشکنان، با سوءاستفاده از فضای محدود حفاظتی بیمارستان، تلاش کردند این مرکز درمانی را به محلی برای درگیری با نیروهای حافظ امنیت تبدیل کنند.
گویی سلامت مردم و جان بیماران، کماهمیتترین موضوع ممکن برای آنهاست. اینجاست که پرسش بزرگ شکل میگیرد که وقتی بیمارستان هم از شر آشوب در امان نیست، مرز بیقانونی تا کجا قرار است عقبنشینی کند؟
ورود بهموقع نیروهای انتظامی و بازگرداندن نظم به بیمارستان، مانع از گسترش بحران شد و آرامش نسبی به این مرکز بازگشت.