تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۴
مشارکت شهرداری تهران در طرح ۲۰۰۰ مگاواتی انرژی خورشیدی دولت

شهرداری با استفاده از ظرفیت‌های شهری و مشارکت بخش خصوصی، برنامه تولید 
۱۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی را در شهر دنبال می‌کند و همزمان در طرح دو هزار مگاواتی دولت نیز مشارکت دارد.
به گزارش پایگاه خبری شهر، معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران در تشریح برنامه شهرداری برای توسعه پنل‌های خورشیدی اظهار داشت: ما برای ۱۰۰ مگاوات برنامه‌ریزی کرده‌ایم و قرار است از مجموعه ظرفیت‌هایی که در شهر داریم و برخی از پشتیبان‌ها و زمین‌ها در سایت‌های مختلف استفاده کنیم تا بتوانیم این‌ کار را انجام دهیم. داود گودرزی افزود: در حال حاضر وارد مرحله هماهنگی‌ها شده‌ایم و طراحی این طرح انجام شده است. بخشی از پروژه با مشارکت بخش خصوصی پیش خواهد رفت و بخشی دیگر را خود شهرداری بودجه خواهد گذاشت. مجوزهای این طرح نیز تقریباً از سوی دولت اخذ شده و در مسیر اجرای آن قرار داریم. وی گفت: بخش دیگری از اقدامات ما مربوط به کمک به دولت در یک طرح دو هزار مگاواتی است که با مشارکت شهرداری تهران و در تهران و اطراف تهران دنبال می‌شود. اخیرا شهرداری تهران کمک به دولت در این زمینه را آغاز کرده است.

