شهردار تهران گفت: عده‌ای می‌گفتند تصاویر منتشر‌شده از فرآیند بازسازی منازل آسیب‌دیده در جنگ واقعی نیست و کار هوش مصنوعی است. کاری که در جریان بازسازی تهران انجام شد اقدامی بی‌نظیر و الگو بود.

به گزارش پایگاه خبری شهر، علیرضا زاکانی در آیین تجلیل از عوامل مؤثر در نبرد اقتدار ملی ایران و بازسازی مناطق آسیب‌دیده، با بیان اینکه ما برای بازسازی تهران به دولت وعده داده بودیم، اظهار داشت: با توکل به خدا و همت کارکنان شهرداری در حالی این وعده محقق شد که روز نخست بازسازی کسی باور نمی‌کرد این بار برداشته شود. زاکانی افزود: همه ایرانیان و دغدغه‌مندان کشور به نتیجه‌ای که در بازسازی تهران حاصل شد افتخار کردند. دولت هیچ دغدغه‌ای از این بابت پیدا نکرد و اگر 10 برابر بیشتر از حجم کارهای جنگ 12‌روزه بار بر شهرداری تهران تحمیل می‌شد، باز از پس آن بر‌می‌آمدیم.

وی با تمجید از فداکاری کارکنان مدیریت شهری در جنگ ۱۲‌روزه گفت: در متن حادثه، اولین عنصری که پس از موشک و بمب به صحنه می‌آمد کارکنان شهرداری بودند و آخرین نفری که صحنه را ترک می‌کرد نیز آنان بودند، تا جایی‌که در این نبرد تک‌تک مسئولان مناطق، از منطقه چهار که بیشترین آسیب را دید تا منطقه یک، پای کار بودند. شهردار تهران با تاکید بر اینکه فرآیند بازسازی تهران اقدام بی‌نظیری بود و یک الگو برای کشور در مواجهه با بحران است، ادامه داد: گاهی سرعت بازسازی‌ها در مناطقی مانند منطقه یک به قدری بالا بود که عده‌ای می‌گفتند تصاویر منتشر‌شده از فرآیند بازسازی واقعی نیست و کار هوش مصنوعی است!

زاکانی افزود: این سرعت بازسازی در حالی بود که در ایام جنگ سایر کارهای شهرداری در حوزه نگه‌داشت شهر و حمل‌ونقل عمومی و... نیز متوقف نشد.

شهردار تهران با تاکید به لزوم آمادگی برابر تهدیدات دشمن اظهار داشت: دشمن در جنگ ۱۲روزه ۱۰۰درصد شکست خورد و اکنون پس از شکست دنبال به آشوب کشیدن کشور است؛ باید از دشمن انتقام گرفت، انتقام به این معنی که اجازه ندهیم زندگی مردم دچار بحران

شود.

زاکانی با تاکید بر اینکه گاهی آشوب و بحران‌های کشور ریشه در خارج ندارد و برخی از تصمیمات مسئولین به تنش‌ها دامن می‌زند، بیان داشت: با این وجود دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف باید در حداکثر آمادگی باشند؛ اگر ما آماده‌ باشیم دشمن حمله نمی‌کند اما اگر در خواب باشیم با حمله دشمن از خواب بلند می‌شویم.