معمار رستاخیز علمی ایران

حجت‌الاسلام سیدمحمدحسین راجی: «طرف سرشو از پنجره قطار داده بیرون و در حالی‌ که تمام بدنش داخل قطاره، داد میزنه این راننده‌‌ من نیست! اما واقعیت اینه که معمار اصلی رستاخیز علمی و عامل حضور دانشمندای ما در جمع یک درصد برتر جهان در رشته‌هایی مثل هوش مصنوعی، نانو، سلول‌های بنیادی و... فقط و فقط شخص سیدعلی خامنه‌ای بوده و بس.»

شکستن وضعیت «نه جنگ نه صلح»

محمد رستم‌پور: «هر کاری که وضعیت «نه جنگ، نه صلح» را تقویت کند، کمک مستقیم به نتانیاهوی جنایتکار است؛ ‌چه توقف در پخش یک برنامه باشد یا قطع فروش آنلاین. آنکه باید آماده‌ باشد، آماده است. من و شما باید زندگی کنیم و اتفاقا زندگی را روایت کنیم...»

خوشبینی و حفظ آمادگی

مهدی محمدی: «مرز بین آشوب و جنگ، عملیات روانی و عملیات فیزیکی، و پیش‌دستی و پاسخ، بسیار کمرنگ شده و حتی شاید بتوان گفت این مفاهیم با هم درآمیخته‌اند و هر کدام بخشی از دیگری است. در چنین شرایطی چاره‌کار، حداقل خوش‌بینی و حداکثر آمادگی است.»

غرب عریان

میثم مطیعی با انتشار این تصویر نوشت: «هر روز ترامپ است و شکر خوردن بی‌حد؛ هر روز ترامپ است و غلط‌های اضافی؛ عریانی غرب است ببین، ظاهر و باطن! عریانی غرب است همین، کافی و وافی.»

استانداردهای دوگانه

علی نصری: «پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام که امروز درباره ایران، دستورالعمل‌های حرفه‌ای خشونت عریان، تحسین آتش‌زدن انسان‌ها و تشویق به انواع جنایت‌ها را بازنشر می‌کنند، دیروز شعار «از رود تا دریا» در دفاع از غزه را مصداق «ترویج خشونت» و «ترغیب به نسل‌کشی» می‌خواندند و از این شبکه‌ها حذف می‌کردند. باید آگاه بود که چه جریان‌هایی، با چنین استانداردهای دوگانه‌ و با چه اهدافی، در حال شکل‌دهی به افکار عمومی و مسموم کردن روان جامعه ایران هستند.»

در مهد آزادی چه کار می‌کنند؟

محمدجواد محمدزاده: «با چاقو، نارنجک و اسلحه به جان پلیس می‌افتند. اون‌وقت برای ۴ تا باتوم در دست پلیس، تیتر می‌زنند: اعلام جنگ رژیم علیه معترضان! در مهد آزادی‌تون، فرانسه/ آلمان/ آمریکا با این‌طور معترض! چیکار می‌کنند؟ اصلاً جرأت یک‌‌صدم این خشونت علیه پلیس رو دارند؟»

شوک مثبت

احسان صالحی: «جامعه در انتظار شوک مثبت است. قوای سه‌گانه باید علائم حیاتی قوی از خود نشان دهند. وقت تعارف و رفیق‌بازی نیست. مماشات با افراد ناکارآمد در گلوگاه‌های معیشت و اقتصاد هیچ توجیهی عندالله و عندالناس ندارد. در کنار مبارزه با ناکارآمدی، به تقویت تصویر مبارزه با فساد هم نیازمندیم.»

باور خرهای مزرعه!

قیس قریشی: «با اسلحه آمریکایی کشته می‌شویم! با جنگ‌های آمریکا آواره می‌شویم! با تحریم‌های آمریکا فقیر می‌شویم! و آمریکا نگران حقوق بشر ماست، نگران آینده بچه‌های ماست، نگران آزادی‌های ماست...! خرهای مزرعه هم باور دارند آمریکا خیرخواه ماست...»