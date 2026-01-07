کاخ «معاشیق» در عدن سقوط کرد، رئیس شورای انتقالی جنوب یمن‌ گریخت

سرویس خارجی-

پس از حمله مزدوران تحت امر آل‌سعود، عناصر مسلح شورای انتقالی جنوب یمن (مزدوران امارات) از کاخ «معاشیق» عقب‌نشینی کردند و خبرها حاکی از فرار رئیس شورای انتقالی جنوب یمن است؛ گرچه شورای انتقالی یمن فرار «عیدروس زبیدی» را تکذیب می‌کند.

در جنوب و شرق یمن، که در آن نیروهای مورد حمایت رژیم سعودی و امارات درگیر رقابت‌های خونین شده‌اند، وضعیت به‌شدت آشفته است. شورای انتقالی جنوبی، که از سوی امارات پشتیبانی می‌شود، در اواخر سال ۲۰۲۵ میلادی (۱۴۰۴) تلاش کرد تا مناطق مهم و استراتژیک حضرموت از جمله شهرهای المکلا و سیئون را تصرف کند، اما با بمباران هوائی آل‌سعود مواجه شد که به کشته شدن نزدیک به 100 نفر‌، عقب‌نشینی نیروهای اماراتی، و غارت گسترده منجر شد. همچنین، فرار زندانیان وابسته به القاعده از زندان‌ها، درگیری‌های پراکنده بین شبه‌نظامیان، و بسته شدن مرز عمان به دلیل ناامنی، نشان‌دهنده فروپاشی کامل امنیت در این مناطق است. این آشفتگی ناشی از تقسیم‌بندی‌های مصنوعی است که اشغالگران سعودی و اماراتی برای کنترل منابع نفتی و بنادر استراتژیک ایجاد کرده‌اند، و منجر به نقض حاکمیت یمن و تشدید هرج‌ومرج شده است.

در مقابل، شمال یمن که تحت کنترل مقاومت انصارالله قرار دارد، از ثبات و انسجام برخوردار است، در آن‌جا نیروهای «حوثی» توانسته‌اند مرزهای خود را امن نگه دارند و درگیری‌های داخلی را به حداقل برسانند، در حالی که جنوب و شرق درگیر جنگ‌های نیابتی بین ریاض و ابوظبی هستند. این تفاوت برجسته، نتیجه مستقیم اشغالگری عربستان و امارات است که با حمایت از شبه‌نظامیان رقیب، یمن را به سوی تجزیه سوق داده و منابع آن را غارت می‌کنند، بدون این‌که به منافع مردم محلی توجهی داشته باشند، اما انصارالله بر وحدت داخلی تمرکز کرده و از دخالت‌های خارجی دوری جسته است. این رویکرد اشغالگرانه نه‌تنها ثبات را در جنوب نابود کرده، بلکه کل کشور را در معرض خطر تجزیه دائمی قرار داده است.

سقوط کاخ عدن و فرار زبیدی

منابع خبری یمن روز سه‌شنبه از شنیده شدن صدای تیراندازی در اطراف کاخ معاشیق در عدن واقع در جنوب یمن خبر داده‌اند. به گزارش «ایسنا»، صدای تیراندازی در اطراف کاخ معاشیق در عدن واقع در جنوب یمن شنیده شد. خبرگزاری «رویترز» به نقل از شاهدان عینی گزارش داد تیراندازی از عصر سه‎‌شنبه در حومه کاخ معاشیق آغاز شد. بنا به گزارش منابع محلی، عناصر مسلح شورای انتقالی جنوب یمن (تحت حمایت امارات) اکنون از کاخ معاشیق عقب‌نشینی کردند. گزارشی درباره جزئیات این حادثه و تلفات احتمالی ناشی از تیراندازی منتشر نشده است. سخنگوی نیروهای ائتلاف عربی به رهبری سعودی از ناپدید شدن رئیس شورای انتقالی جنوب یمن خبر داده و اعلام کرده تحرکات نظامی وابسته به این شورا، ائتلاف را به اجرای اقدامات پیش‌دستانه امنیتی واداشته است. «ترکی مالکی»، سخنگوی رسمی ائتلاف عربی گفته که «عیدروس زبیدی»، رئیس شورای انتقالی جنوب یمن، به مکانی نامعلوم‌گریخته است. «رشاد علیمی»، رئیس شورای ریاستی یمن نیز، روز سه‌شنبه با صدور حکمی رسمی، عضویت عیدروس زبیدی در این شورا را لغو کرد.

براساس این تصمیم، علیمی همچنین دستور داده است که زبیدی برای انجام تحقیقات قضائی به دادستان کل یمن معرفی شود. البته به گزارش «مهر» به نقل از «المیادین»، شورای انتقالی جنوب یمن با صدور بیانیه‌ای مدعی شد که عیدروس زبیدی رئیس این شورا، وظایف خود را از عدن ادامه می‌دهد و بر عملیات نظامی و امنیتی در جنوب یمن نظارت دارد.

گزارش ضد اماراتی روزنامه سعودی

همچنین در ادامه اختلافات شدید عربستان و امارات، روزنامه چاپ عربستان ابوظبی را به دامن‌زدن برای یک جنگ داخلی در یمن متهم کرد. «عکاظ» در مقاله‌ای از اقدامات اخیر سعودی در یمن تقدیر کرد و نوشت: «عربستان با مداخله جدی خود در بحران حضرموت، آتش جنگ داخلی را که همه از آن بی‌نیاز بودند، خاموش کرد. یمن دیگر تحمل جنگ و درگیری بیشتری بر سر مناطق تحت نفوذ و قدرت را ندارد...»

هشدار صنعا به صهیونیست‌ها

اما خبر دیگر از شمال است. در پی سفر «گیدئون ساعر»، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، به «سومالی‌لند» با گذشت چند هفته از به رسمیت شناختن ین منطقه توسط تل‌آویو، «عبدالواحد ابوراس»، معاون وزیر خارجه یمن، با محکومیت مجدد اقدام رژیم اشغالگر در به رسمیت شناختن سومالی لند اعلام کرد که موضع یمن در حمایت از مردم کشور سومالی و امنیت و ثبات این کشور ثابت بوده و هرگونه حضور رژیم صهیونیستی در سومالی لند، هدف نظامی و مشروع برای نیروهای مسلح یمن است. این مقام یمنی افزود: «سفر وزیر خارجه رژیم اشغالگر به سومالی‌لند در چارچوب تکمیل طرح این رژیم برای تبدیل سومالی‌لند به پایگاهی با هدف انجام فعالیت‌های خصمانه علیه سومالی و کشورهای منطقه است. این اقدام اشغالگران، امنیت و ثبات منطقه را تضعیف می‌کند و تهدیدی مستقیم برای امنیت دریای سرخ، خلیج عدن و کشتیرانی بین‌المللی است. هرگونه حضور رژیم صهیونیستی در سومالی‌لند خط قرمز ما بوده و ائتلاف با این رژیم چیزی جز رسوایی و زیان برای طرف مقابل نخواهد داشت و بحران‌های داخلی را پیچیده‌تر می‌کند.» وی در ادامه از کشورهای مشرف به دریای سرخ و همچنین تمامی کشورهای عربی و اسلامی خواست با هماهنگی مشترک، قاطعانه در برابر طرح‌های صهیونیستی که اکنون آشکارا امنیت و ثبات کل منطقه را هدف قرار داده‌اند، بایستند.