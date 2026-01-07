نگرانی اروپا از حمله آمریکا این بار به جزیره اروپاییگرینلند
پس از تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا با هدف تصاحب منابع آن، کشورهای اروپایی با نگرانی در حال تدوین طرحی برای واکنش به تهدیدهای واشنگتن علیه گرینلند هستند که متعلق به پادشاهی دانمارک است.
این روزها و به دنبال حمله آمریکا به ونزوئلا، تهدیدات ترامپ درباره تصاحب گرینلند بهشدت افزایش پیدا کرده است. در حالی که «مارک روبیو» وزیر خارجه آمریکا مدعی است آمریکا میخواهد گرینلند را از دانمارک بخرد و هیچ برنامهای برای تصرف این جزیره ندارد اما کاخسفید میگوید که گزینه نظامی همچنان روی میز است. کاخسفید روز سهشنبه طی بیانیهای اعلام کرد که دونالد ترامپ در حال بررسی گزینههایی برای تصاحب گرینلند، از جمله استفاده احتمالی از ارتش آمریکا، است. در این بیانیه آمده است: «رئیسجمهور و تیمش در حال بررسی طیف وسیعی از گزینهها برای پیگیری این هدف مهم سیاست خارجی هستند و البته استفاده از ارتش همیشه گزینهای در اختیار فرمانده کل قواست.»
گزارشها نشان میدهد که مقامات اروپایی هم بهشدت نگران استفاده احتمالی ترامپ از گزینه نظامی برای تصاحب گرینلند هستند. روزنامه تایمز انگلیس در این زمینه نوشته است: فرانسه و متحدانش در حال تدوین طرحی برای واکنش به تهدیدهای واشنگتن علیه گرینلند هستند. به نوشته تایمز، «ژان نوئل بارو» وزیر امورخارجه فرانسه در اینباره گفت: «فرانسه در حال همکاری با شرکای خود بر روی طرحی درباره چگونگی واکنش، در صورت اقدام آمریکا برای تصاحب گرینلند است.» بارو گفت: این موضوع در نشست او با وزرای خارجه آلمان و لهستان مطرح خواهد شد. به گزارش فارس، تایمز انگلیس در گزارشی چهار امکان پیشروی واشنگتن درباره گرینلند را تهاجم یا اشغال نظامی، پیشنهاد خرید مالی، نفوذ مخفیانه برای تشویق جدایی یا گرایشات طرفدار آمریکا و در نهایت حق حضور و استقرار گسترده نظامی بدون الحاق کامل عنوان کرده است.