همکاری اطلاعاتی جولانی با صهیونیستها
سرویس خارجی-
مقام آمریکایی میگوید که واشنگتن به رژیم اسرائیل و سوریه پیشنهاد داده است که یک اتاق عملیات مشترک در اردن ایجاد کنند؛ همچنین منبعی سوری اعلام کرد رژیم جولانی مخالفتی با ایده افتتاح دفتر ارتباطی رژیم صهیونیستی در دمشق ندارد!
در پی تحولات اخیر سوریه که با سرنگونی دمشق و ظهور دولت موقت تحت رهبری تروریستها همراه بوده، مذاکرات امنیتی میان دمشق و تلآویو با دخالت مستقیم آمریکا به نتایجی رسیده که بیش از پیش منافع استراتژیک واشنگتن و رژیم اسرائیل را در منطقه اولویت میدهد. این گفتوگوها در پارهای عملاً نشاندهنده سیاست دوگانه آمریکا در حمایت از گروههایی است که پیشتر به عنوان تروریستی طبقهبندی میشدند، در حالی که پیشنهاد تشکیل اتاق عملیات مشترک در اردن با تمرکز بر جنوب سوریه و خلع سلاح مناطق حساس، نهتنها حاکمیت سوریه را تضعیف میکند بلکه به رژیم اسرائیل اجازه میدهد اشغال جولان را تثبیت کرده و تحرکات نظامی خود را بدون پاسخ ادامه دهد، و عدم مخالفت دمشق با گشایش دفتر ارتباطی رژیم اسرائیل در پایتخت بیانگر چرخشی فرصتطلبانه از سوی جولانی است که برای حفظ قدرت، با رژیمی همکاری میکند که دههها خاک سوریه را اشغال کرده و حملات هوائی مداوم انجام میدهد.
این چرخش در نهایت قرار است به کاهش نفوذ بازیگران مستقل منطقهای منجر شده و مسیرهای اقتصادی را بیشتر به نفع منافع غربی و اسرائیلی باز میکند، هرچند درگیریهای داخلی و چالشهای میدانی همچنان گواه ناپایداری این ترتیبات و هزینههای سنگین آن برای مردم سوریه هستند.
مذاکرات صهیونیستها و تروریستها
سوریه و رژیم آپارتاید اسرائیل، روز سهشنبه، دور جدیدی از مذاکرات را که دو روز به طول انجامید و با حمایت آمریکا در پاریس، پایتخت فرانسه برگزار شد، به پایان رساندند. بیانیه مشترکی که در پایان این نشست توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر شده، به شرح زیر است: «مقامات ارشد اسرائیلی و سوری تحت نظارت ایالاتمتحده در پاریس دیدار کردند. رهبری رئیسجمهور دونالد جی.ترامپ در خاورمیانه امکان انجام گفتوگوهای سازندهای را فراهم کرد که محور آن احترام به حاکمیت و ثبات سوریه، امنیت اسرائیل و شکوفایی آنها بود. طرفین تعهد خود را برای تلاش در جهت دستیابی به ترتیبات امنیتی و ثبات پایدار مورد تاکید مجدد قرار میدهند. هر دو طرف تصمیم گرفتهاند یک سازوکار تلفیقی مشترک- یک واحد ارتباطی اختصاصی- ایجاد کنند تا هماهنگی فوری و مستمر در زمینه تبادل اطلاعات، کاهش تنشهای نظامی، تعاملات دیپلماتیک و فرصتهای تجاری، تحت نظارت ایالاتمتحده تسهیل شود...»
همکاری دو رژیم تروریستی
«آکسیوس» نیز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت: واشنگتن به رژیم اسرائیل و سوریه پیشنهاد داده است که یک اتاق عملیات مشترک در اردن ایجاد کنند. طبق این گزارش اتاق عملیات مشترک سوری- اسرائیلی بر جنوب سوریه متمرکز خواهد بود. این اتاق عملیات مبنای مذاکرات مربوط به خلع سلاح جنوب سوریه خواهد بود.
همچنین یک منبع سوری نزدیک به «احمد شرع» یا همان «ابومحمد جولانی»، رئیس تروریست و خودخوانده سوریه، مدعی شد که «دمشق از یک ابتکارعمل امنیتی مورد حمایت آمریکا و با هماهنگی اسرائیل شامل ایجاد سازوکاری مشترک برای همکاریهای امنیتی و نظامی استقبال میکند.»
منبع یادشده که با شبکه «i24» گفتوگو میکرد، با اشاره به اینکه «سوریه مخالفتی با ایده افتتاح یک دفتر ارتباطی اسرائیل در دمشق ندارد به شرط آنکه فاقد کارکرد دیپلماتیک باشد»، گفت: «این اقدام بیسابقهای پس از دهها سال قطع روابط و خصومت میان ۲طرف است که میتواند نشاندهنده تغییر به سمت هماهنگی مستقیم هرچند محدود باشد.» به گفته برخی از تحلیلگران، رژیم تحت حمایت ترکیه در سوریه اکنون دست در دست با رژیم اسرائیل همکاری میکند، فرصتهای تجاری را بررسی میکند و اطلاعات مربوط به جنبشهای مقاومت در منطقه را به اشتراک میگذارد!
حلب در خون و آتش
خبر دیگر از سوریه اینکه، درگیریها میان نیروهای دموکراتیکسوریه (قسد) و نیروهای رژیم جولانی در حلب شدت زیادی گرفته است. ارتش جولانی با اعلام جنگ علیه دو منطقه مسکونی کُردها در حلب، از غیرنظامیان خواسته تا از این دو منطقه خارج شوند. تصاویر و گزارشها نیز نشان میدهد، مردم در حال فرار از خانههای خود هستند. منابع سوری اعلام کردند که نیروهای قسد دیروز محله السریان را با خمپاره هدف قرار دادند. همچنین، نیروهای رژیم صهیونیستی مجدداً در جنوب سوریه تحرکات نظامی و عملیات تخریب و تیراندازی به منازل غیرنظامیان را انجام دادند. منابع سوری اعلام کردند نیروهای رژیم صهیونیستی بخشهایی از بیمارستان جولان در شهر قنیطره را هم تخریب کردهاند. این بیمارستان تقریباً به صورت جزئی تخریب شده و از سالها پیش تعطیل شده بود. گفتنی است، با توجه به خبرهایی که پیشتر آمد، باید گفت که رژیم جولانی در واقع با اشغالگر خاک کشورش مشغول
«بستن» است!