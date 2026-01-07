رسانه‌های رژیم آپارتاید اسرائیل با انتشار گزارش‌هایی، از استقرار نیروهای حزب‌الله لبنان در مرزهای این کشور و آماده‌سازی صدها موشک برای شلیک و آغاز جنگی قریب‌الوقوع خبر می‌دهند.

به گزارش «ایسنا»، رسانه‌های عبری می‌گویند: «حزب‌الله چند روز قبل به صورت مخفیانه کار استقرار یگان‌های رزمی و برخی تسلیحات استراتژیک خود را آغاز کرد. این استقرار برگرفته از این فرضیه است که درگیری با اسرائیل تنها مسئله زمان است و شرایط بعد از نشست احتمالی کمیته نظارت بر آتش‌بس با گذشته متفاوت خواهد بود.» طبق این گزارش جنبش حزب‌الله لبنان بعد از دریافت داده‌ها و گزارش‌های دقیق، این تصمیم را گرفته است. خبر دیگر آن‌که ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شده است که 2 عضو حزب‌الله را در حمله خود به منطقه خربه سلم در جنوب لبنان به شهادت رسانده است. گفتنی است صهیونیست‌ها با حزب‌الله لبنان توافق آتش‌بس امضاء کرده‌اند اما بنابر گزارش‌های رسمی، هزاران بار این توافق را نقض کرده‌اند.