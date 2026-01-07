وقتی نقاب از چهره آشوبگران افتاد

سرویس سیاسی-

تصاویری که امروز پیش روی ماست، نه ویترین یک اعتراض، بلکه برشی از یک «جنگ ترکیبی» تمام‌عیار علیه آرامش روانی و امنیت جانی ملت شریف ایران است. آنچه در این قاب‌ها ثبت شده- از شعله‌ور کردن پیکر مأمور حافظ امنیت تا قمه‌کشی در ملاءعام و به آتش کشیدن اموال عمومی و فروشگاه‌ها- با هیچ متر و معیاری، «اعتراض» نامیده نمی‌شود. این‌ها دقیقاً کپی‌برداری ناشیانه‌ای از متدولوژی وحشت‌آفرینی داعش و اربابان آنها در خیابان‌های تهران و سایر شهرهاست.

مسئولان نظام بارها بر حق قانونی اعتراض تأکید کرده‌اند، اما آنچه در این صحنه‌ها رخ می‌دهد، «مطالبه» نیست؛ «مقابله» با موجودیت و آرامش یک جامعه است. فردی که با قمه به جان کاسب و راننده می‌افتد و خودروی شخصی مردم را که با هزاران زحمت تهیه شده، طعمه حریق می‌کند، معترض نیست؛ او مزدورِ میدانی پروژه‌ای است که اتاق فکر آن فرسنگ‌ها دورتر از مرزهای ایران، در استودیوهای لندن و تل‌آویو و واشنگتن بنا شده است.

هدف اصلی این اقدامات، فروریختن دیوار امنیت ملی است. پیاده‌نظام اجیر شده که با دلارهای کثیف به خیابان گسیل شده‌اند، مأموریت دارند تا با ایجاد «نقاط داغ آشوب»، زندگی روزمره مردم را فلج کنند. تماشای صحنه آتش زدن مأموری که تنها جرمش ایستادن در برابر هرج‌ومرج برای حفظ جان شهروندان است، سندی است بر اینکه این جریان، بویی از انسانیت نبرده و تنها زبان زور را می‌فهمد.

تکلیف هم روشن است؛ رهبر معظم انقلاب با نگاهی دقیق و حکیمانه، مسیر برخورد با این فتنه را ترسیم کرده‌اند. ایشان با تفکیک دقیق میان هیجانات و مطالبات، تکلیف هسته‌های سختِ آشوب را روشن کردند: «باید اغتشاشگر را سر جایش نشاند.» این «نشاندن بر سر جای خود»، مطالبه به حقِ توده‌های مردمی است که از ناامنی و وقاحت تروریست‌های خیابانی بیزارند. دستگاه‌های امنیتی و قضائی قطعاً برخورد سختی با پدیده آشوب و عوامل آن خواهند داشت.

تصاویر فوق، نه «فریاد» که «خنجری» بر پشت امنیت ملی است؛ و پاسخ به خنجر، هرگز لبخند نخواهد بود. ایران مقتدر، جای قمه‌کشی به سبک تکفیری‌ها نیست.