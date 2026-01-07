اخبار کوتاه از فوتبال
استقلال با 3 غایب به مصاف فولاد هرمزگان میرود
تمرینات تیم فوتبال استقلال پس از پنج روز تعطیلی از روز سهشنبه در کمپ مرحوم ناصر حجازی آغاز شد. در این تمرین، یاسر آسانی و منیر الحدادی غایب بودند. این دو بازیکن دیروز به ایران بازگشتند. مهران احمدی که نزدیک به دو ماه به دلیل مصدومیت دور از میادین بوده است هم روز گذشته به تمرین اختصاصی پرداخت. احمدی همچنان دوران نقاهت را پشت سر میگذارد و در بازی جام حذفی نیز حضور نخواهد داشت. امیرمحمد رزاقینیا هافبک جوان استقلال دیگر غایب تمرین روز سهشنبه بود. او در حال حاضر در اردوی تیم فوتبال امید در کشور عربستان حضور دارد و در دیدار جام حذفی غایب خواهد بود. ابوالفضل جلالی که صحبتهایی مبنی بر جداییاش از استقلال مطرح میشود، در تمرین روز گذشته حضور داشت، ولی به بهانه کمر درد تمرین نکرد و پس از صحبتی کوتاه با کادر فنی محل تمرین را ترک کرد. این بازیکن هم به احتمال زیاد در دیدار با فولاد هرمزگان حضور نخواهد داشت. تیم استقلال دوشنبه هفته آینده در مرحله یک هشتم نهائی جام حذفی در بندرعباس به مصاف فولاد هرمزگان میرود.
باشگاه تراکتور منتظر مشخص شدن وضعیت گوهری
باشگاه تراکتور درصدد قطع همکاری با مارکو یوهانسون دروازهبان سوئدیاش است. این بازیکن بعد از محرومیت علیرضا بیرانوند به تراکتور آمد و حالا این باشگاه درصدد قطع همکاری با این دروازهبان است. بر اساس این گزارش، باشگاه تراکتور مذاکراتی را با احمد گوهری انجام داده و خواهان جذب دروازهبان پیکان است، ولی هنوز تکلیف این بازیکن برای ماندن یا جدایی از جمع خودروسازان مشخص نشده است. باشگاه تراکتور تا چند روز آینده منتظر خواهد ماند تا تکلیف گوهری مشخص شود و اگر او از پیکان جدا شد، به عضویت تیم تحت هدایت اسکوچیچ درخواهد آمد.
عباسی رسماً به گلگهر پیوست
باشگاه گلگهر سیرجان اعلام کرد محمدرضا عباسی وینگر سابق تیمهای فوتبال فولاد خوزستان، ذوبآهن اصفهان، تراکتور تبریز و نساجی مازندران، با قراردادی به مدت یک فصل و نیم به تیم فوتبال گلگهر پیوست.
۱۱۰ داور فوتبال ایران آموزش دیدند
کلاس دانشافزایی نیمفصل داوران و کمکداوران لیگ برتر فوتبال ایران از پانزدهم دیماه به میزبانی هیئت فوتبال استان کرمان و در شهر کرمان آغاز شده و تا امروز پنجشنبه ادامه خواهد داشت. دیروز و همزمان با پیگیری این دوره، تصویر گروهی جالبی از داوران و کمکداوران حاضر در کلاس منتشر شده که در آن، شرکتکنندگان این دوره در کنار مدرسان داوری و مسئولان فدراسیون فوتبال دیده میشوند. در این دوره آموزشی، ۱۱۱ داور و کمکداور لیگ برتری حضور دارند؛ برنامهها با انجام تستهای آمادگی جسمانی آغاز شده و سپس وارد مباحث فنی مرتبط با قضاوت مسابقات شده است؛ مباحثی که تمرکز اصلی آن بر عملکرد داوران در نیمفصل نخست قرار دارد.
برد پرگل پرسپولیس در بازی تدارکاتی اردوی قطر
تیم فوتبال پرسپولیس در دومین روز اردوی آمادهسازی نیمفصل خود، عصر سهشنبه از ساعت ۱۸ در کمپ تمرینی اسپایر، به مصاف مشیرب قطر رفت که در نهایت توانست این تیم را ۷ بر صفر شکست دهد. برای پرسپولیس در این دیدار علی علیپور ۲ بار، مرتضی پورعلیگنجی، محمد امین کاظمیان، ابوالفضل بابایی ۲ بار و امیرحسین محمودی گلزنی کردند.
استقلال برای اندونگ استعلام میگیرد
دیدیه اندونگ، هافبک گابنی تیم فوتبال استقلال که در نیمفصل نخست لیگ برتر در اغلب دیدارهای این تیم بهعنوان بازیکنی ثابت به میدان رفته بود، پس از پایان نیمفصل و پیش از ترک ایران برای همراهی تیم ملی کشورش در رقابتهای جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۵، نامهای را خطاب به مدیران باشگاه استقلال ارسال کرد و خواستار فسخ قرارداد خود با آبیپوشان شد؛ موضوعی که البته از سوی خود اندونگ انجام نشد و مدیر برنامههای این بازیکن اقدام به ارسال این نامه کرد. در ادامه، مدیران باشگاه استقلال پس از انجام مذاکرات و رسیدن به توافق با این هافبک گابنی، قرارداد او را برای مدت دو سال دیگر تمدید کردند تا اندونگ همچنان در جمع شاگردان ریکاردو ساپینتو باقی بماند. با این حال، با توجه به بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی باشگاه استقلال و عدم بازگشایی آن در نیمفصل، این بحث مطرح شده که باشگاه استقلال امکان تمدید و ثبت قرارداد بازیکنی را که اقدام به فسخ قرارداد کرده، نداشته است. از آنجا که نامه فسخ بهصورت رسمی و شخصاً از سوی خود اندونگ برای مدیران باشگاه ارسال نشده، مسئولان استقلال امیدوارند در این زمینه با مشکلی مواجه نشوند. در همین راستا، باشگاه استقلال قصد دارد با مشورت چند کارشناس حقوقی، این موضوع را از طریق نهادهای ذیربط پیگیری کند تا در صورت تأیید نبود مشکل حقوقی بتواند از دیدیه اندونگ در ادامه دیدارهای استقلال استفاده کند.