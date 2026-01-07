وزیر ورزش: دبیر برای کشتی برنامهریزی بلندمدت کرده است
موزه افتخارات کشتی با حضور وزیر ورزش، وزیر گردشگری و همچنین جمعی از پیشکسوتان در فدراسیون کشتی افتتاح شد.
مراسم افتتاح موزه ملی کشتی همزمان با ۱۷ دی ماه سالروز درگذشت جهان پهلوان غلامرضا تختی ظهر دیروز چهارشنبه برگزار شد. در این مراسم احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، سیدرضا صالحی امیری وزیر گردشگری، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی، اعضای تیم ملی کشتی فرنگی و جمعی از قهرمانان و پیشکسوتان کشتی و ورزش حضور داشتند.
در این موزه مدالها و جام قهرمانی کشتیگیران نگهداری میشود. همچنین محمد ابراهیم سیف، همدوره غلامرضا تختی مدالهای قهرمانی خود را به این موزه اهدا کرد. مدال ۱۲۷ عنواندار جهان و المپیک و همچنین البسه و کفش کشتیگیران در موزه افتخارات کشتی نگهداری میشود.
دنیامالی: افتخارات کشتی مجموعه فاخری است
احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در این مراسم گفت: امروز یک موزه ملی که تاریخ کشتی ایران در آن ثبت شد به افتتاح رسید. فقط یک نکته را بگویم که آقا تختی قهرمان بود ولی زندگیاش را وقف مردم کرده بود. این نبود که فقط جلوی مردم چاکرم و مخلصم کند. اینکه قهرمان ما با دوتا توئیت فکر کند با مردم است اشتباه میکند بلکه باید زندگیاش را برای مردم بگذارد. اینکه خودت در ناز و نعمت باشی و بگویی مردم گرسنه هستند و مشکل دارند که واقعیت هم است مردم نمیپسندند. مدالها با پول و مالیات همین مردم بهدست آمده است.
وی افزود: یک ظلمی به خانواده کشتی میشود. اینجا کارهای فاخری انجام میشود. اینکه فکر کنند دبیر از اینور و اونور پول میگیرد این کارها را میکند درست نیست. اگر عشق در کار نباشد این کارها انجام نمیشد. دبیر ۱۱ سال در شورای شهر یاد گرفت. یادم است همیشه در افتتاح طرحها در صبح زود پای ثابت بنده و آقای قالیباف بود و او آنجا یاد گرفت.
وزیر ورزش و جوانان ادامه داد: در مکانهای مختلفی که حاضر میشویم علیرضا دبیر را به عنوان رئیسی که ساخت و ساز خوبی انجام داده است معرفی میکنند که این ظلم به اوست. دبیر برای کشتی برنامهریزی بلندمدت داشته و توانسته است هوش مصنوعی را هم در فدراسیون به کار بگیرد که یکی از کارهای خوبش همین ساخت و ساز کمپ تیمهای ملی کشتی است. توجه به تیمهای مختلف از ردههای پایه تا پیشکسوتان نیز از دیگر کارهای مهم فدراسیون است.
وزیر ورزش و جوانان با بیان این که خودش رئیس فدراسیون بوده و برای توسعه فدراسیون کارهای زیادی انجام داده است خاطرنشان کرد: با این حال هرکسی این مورد را به من میگفت خیلی خوشم نمیآمد و اعتقاد داشتم باید نتایج کارم را میدیدند.
دبیر: تیم یازدهم را قهرمان جهان کردم
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی در مراسم افتتاح موزه افتخارات کشتی گفت: یکی از شانسهای ما این بود که سال ۲۰۲۰ کرونا شد و المپیک یک سال به تعویق افتاد. این تأخیر یکساله به ما کمک کرد تا برنامهریزی بهتری داشته باشیم و در نهایت موفق به کسب چهار مدال شدیم. همیشه تأکید کردهام و این بار هم میگویم ما تیمهای نهم و یازدهم جهان را گرفتیم ولی الان قهرمان جهان شدیم. ما در چنین شرایطی کشتی را تحویل گرفتیم و لازم است این موضوع بهدرستی دیده
شود.
دبیر ادامه داد: قرار است برخی اقدامات در کشتی انجام شود که به زمان پس از المپیک موکول میشوند. امیدوارم پس از پشت سر گذاشتن المپیک لسآنجلس، فرصت اجرای آنها فراهم شود. زمانی که به فدراسیون کشتی آمدم تمام مدالهای قهرمانان جهان و المپیک را دزدیده بودند. رؤسای فدراسیونهای قبلی طی این فاصله که این مدالها گم شده است، بیایند و جوابگو باشند. کشتی ایران ۳۰۰ مدال جهانی و المپیک دارد.
دبیر گفت: امروز هفدهم دیماه یاد و خاطره یکی از بزرگترین چهرههای ورزشی ایران، زندهیاد جهانپهلوان غلامرضا تختی را گرامی میداریم. او مردی است که افتخار جامعه ورزش و کشتی ایران است. نسل ما این شانس را داشته که بسیاری از بزرگان کشتی از جمله مرحوم جهانبخت توفیق، زندهیاد زندی، مرحوم مجتبی خجستهپور و دیگران را از نزدیک دیده باشد و تنها معدودی از بزرگان بودند که فرصت دیدارشان برای ما فراهم نشد. تختی را همواره به عنوان مردی با اخلاص یاد میکنم؛ چرا که باور دارم هر کاری اگر بدون اخلاص انجام شود برکت و توفیق نخواهد داشت. آنچه انسان را بالا میبرد نه مقام و سکو بلکه اخلاص است.
رئیس فدراسیون کشتی خاطرنشان کرد: جهانپهلوان تختی با همین ویژگی در دل مردم ماندگار شد. او از کشتی برای خود بهرهبرداری شخصی نکرد، پرچم کشتی را ابزار شهرت نساخت و به همین دلیل نامش جاودانه شد. همیشه به قهرمانان و جوانان کشتی توصیه میکنم بهگونهای زندگی کنند که پرچم کشتی ایران پایین نیاید. ما به تختی افتخار میکنیم.