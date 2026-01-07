رحمانی مقابل ماشین امتیازگیری آمریکا ایستاد

ابوالفضل رحمانی تنها کشتی‌گیر غیر آمریکایی سال ۲۰۲۵ بود که توانست از زاهد والنسیا امتیاز بگیرد.

زاهد والنسیا در سال ۲۰۲۵ و در مسابقات جهانی عملکردی فوق‌العاده‌ای داشت. او در دور نخست ۱۰ بر صفر داهیا از هند را برد، سپس با همین نتیجه کشتی‌گیر الجزایر را شکست داد و در سومین مبارزه نیز با نتیجه مشابه ۱۰ بر صفر از سد کشتی‌گیر لیتوانی گذاشت. والنسیا در نیمه‌نهائی نیز ۷ بر صفر کامران قاسمپور را برد و در فینال نیز ۱۲ بر صفر از سد ایشیگورو ژاپنی گذشت تا در مجموع با رکورد خیره‌کننده کسب ۴۹ امتیاز بدون دادن حتی یک امتیاز قهرمان جهان شود. اما در فصل ۲۰۲۵ تنها دو کشتی‌گیر از والنسیا امتیاز گرفتند که یکی از آنها ایرانی بود. در وزن ۸۶ کیلوگرم تورنمنت رنکینگ کرواسی، ابوالفضل رحمانی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۵ بر ۲ مغلوب زاهید والنسیا شد. در واقع رحمانی تنها کشتی‌گیری بود که در سال ۲۰۲۵ با اختلاف اندک به والنسیا باخت. (رحمانی دو هفته قبل در مسابقات قهرمانی کشور با شکست مبین عظیمی قهرمان وزن ۹۲ کیلوگرم شد که ویدیوی این مبارزه را در ادامه تماشا می‌کنید.) دیگر کشتی‌گیری که در سال ۲۰۲۵ توانست از والنسیا امتیاز بگیرد، ناتان جکسون آمریکایی بود که در شکست ۱۲ بر ۲ برابر والنسیا دو امتیاز کسب کرد.