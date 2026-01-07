توصیه شهید به همکارانش در سپاه(حدیث دشت عشق)
شهید مدافع حرم محمد بلباسی، یکی از شهدای عملیات خانطومان سوریه بود که پس از سالها فقدان، پیکر مطهرش به همراه شش تن دیگر از همرزمانش، کشف و به وطن بازگشت. بلباسی از جوانان پرشور و انقلابی استان مازندران بود. او در شرایطی به شهادت رسید که فرزند کوچکش، زینب، هنوز به دنیا نیامده بود؛ هیچگاه فرزند آخر خود را ندید و از این دنیا پر کشید. شهید مدافع حرم محمد بلباسی در بخشی از وصیتنامهاش نوشته است: «خدا را شاکرم که لباس سپاه را بر تن کردم و با بهترینها همکار بودم و لحظهای از کار کردن در سپاه پشیمان نیستم و به آن فخر میکنم. همکاران عزیزم! سپاه یک نهاد انقلابی است قدر آن را نمیشود با حقوق و مزایای ماهیانه مشخص کرد، این نهاد به قیمت خون شهدا و ایثارگریِ ایثارگران شکل گرفته و اگر کسی به نگاه شغل و کسب درآمد ماهیانه به این نهاد پا گذاشته باید نگاه خود را اصلاح کند یا باید از این نهاد خداحافظی کند، وگرنه به خون شهدا خیانت خواهد کرد. دشمنان این نظام به سپاه چشم طمع دوختهاند، زیرا سپاه خار چشم دشمنان شده است و میخواهند با دنیاطلبی و اشرافیگری ما را خنثی کنند. همکاران عزیز! هوشیار باشید، گوش به فرمان فرمانده کل قوا باشید.»