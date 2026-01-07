«امپریالیسم عریان» آمریـکا در ونزوئـلا به روایت کاریکاتور
بامداد روز شنبه (13 دی 1404) به وقت ایران سرانجام کارزار تجاوزکارانهای که آمریکا از شهریورماه گذشته علیه ونزوئلا به راه انداخته بود با تجاوز گسترده نظامی به خاک ونزوئلا و بمباران گسترده مراکز نظامی و غیرنظامی این کشور توسط جنگندهها و بالگردهای آمریکایی و به دنبال آن ربایش نیکولاس مادورو و همسرش وارد مرحله جدیدی شد. آمریکا با تجاوز نظامی خود به خاک ونزوئلا عملاً به همه کشورها نشان داد که هنوز امپریالیسم در جهان زنده است و همچنان قانون جنگل بین دولتها حاکم است. آمریکا با ربایش رئیسجمهور قانونی یک کشور مستقل و نقض حاکمیت ونزوئلا به همه نشان داد که هیچ احترامی به حقوق بینالملل، قواعد آمره بینالمللی و حق حاکمیت کشورها قائل نیست و در دنیایی که با منطق جنگل اداره میشود کشورها باید برای مقابله با این تجاوزگریها تا آنجا که میتوانند خود را قوی کنند تا لگدمال چکمه قویترها نشوند.
آمریکا از شهریورماه گذشته کارزار چند مرحلهای را در مورد ونزوئلا در پیش گرفته بود؛ در ابتدا دولت ترامپ محاصره دریایی ونزوئلا را آغاز کرد سپس حملات به قایقها شروع شد طی این مدت در 35 حمله دستکم 115 ماهیگیر اهل ونزوئلا کشته شدند. سپس توقیق کشتیها و حملات به تاسیسات نفتی در بنادر ونزوئلا آغاز شد و زمانی که ترامپ دید در مقابل تجاوزگری ارتش آمریکا مقاومت از مرحله محکومیت لفظی پیش نمیرود حمله گسترده به خاک ونزوئلا در دستورکار قرار گرفت. ترامپ پیش از این و بارها مدعی شده بود که هدف از حملات به قایقهای ونزوئلا مقابله با قاچاق موادمخدر از سوی دولت مادورو به خاک آمریکا است؛ اتهامی که البته خود رسانهها و کارشناسان آمریکایی به صراحت اعلام کردند دروغ است. منابع آمریکایی و حتی مقامات خود دولت ترامپ اعلام کردند که هدف از حملات تلاش برای تغییر رژیم ونزوئلا به منظور تصاحب منابع عظیم نفت و طلای این کشور و بیرون کردن ایران، روسیه و چین از آمریکایلاتین است. حملات گسترده روز شنبه به وزارت دفاع، فرودگاهها، پادگانها و پایگاههای نظامی ونزوئلا در پایتخت و سایر شهرهای ونزوئلا و کشتار دستکم 40 نظامی و غیرنظامی ونزوئلایی به خوبی نشان داد که هدف مسئلهای بسیار فراتر از موادمخدر بوده است. عملیات جنایتکارانه و تجاوزکارانه صبح شنبه آمریکا در خاک ونزوئلا و ربایش «نیکولاس مادورو» رئیسجمهور قانونی این کشور هنوز تیتر یک بسیاری از رسانههای جهان است. قانون جنگل، خیانت به آمریکا، جنگ به خاطر نفت، عصر بردهداری نوین، بازگشت به امپریالیسم تیترهایی بود که رسانهها، مقامات و کارشناسان جهان با آن به استقبال جنگافروزی ترامپ در ونزوئلا
رفتند.
اقدامات آمریکا در ربایش رئیسجمهور ونزوئلا و تلاش برای سرنگونی یک دولت منتخب مردمی اولینبار نیست که اتفاق میافتد. «تیاگو روجرو»، تحلیلگر روزنامه «گاردین» با شرح سوابق مداخلات نظامی آمریکا در آمریکایلاتین اقدام اخیر علیه ونزوئلا را ادامهای بر این سنت طولانی میداند. او این مداخله را «امپریالیسم عریان» دانسته و نوشته است: که بخش اعظم کشورهای قاره آمریکا از مداخلات همسایه شمالی خود رنج برده و پس از این مداخلات اوضاعی وخیم پیدا کردهاند. به گفته وی بمباران ونزوئلا توسط آمریکا و دستگیرکردن نیکولاس مادورو، رئیسجمهور آن در ادامه تاریخچه طولانی مداخلات آمریکا در آمریکایجنوبی و آمریکایمرکزی و منطقه کارائیب در طول ۲ قرن گذشته رخ داده است. فهرستی طولانی از حملات و اشغالگریهای آمریکا در قاره آمریکا وجود دارد؛ از جمله دستگیری مانوئل نوریگا، حاکم پاناما در سال ۱۹۸۹، موردی که بیشترین شباهت را به مداخله اخیر علیه ونزوئلا دارد و اینها همگی گواه سیاست دیرینه مداخلهگری آمریکا در این قاره به حساب میآیند.
گزارشها نشان میدهد که حمله نظامی روز شنبه آمریکا به ونزوئلا پایان این امپریالیسم عریان نیست و ترامپ تهدید کرده است اگر «دلسی رودریگز» معاون مادورو که در شرایط کنونی با رای دیوان عالی این کشور به عنوان رئیسجمهور موقت ونزوئلا زمام امور را به دست گرفته است با آمریکا همکاری نکند و منابع ونزوئلا را در اختیار آمریکا قرار ندهد بار دیگر دستور حمله به ونزوئلا را اینبار شدیدتر صادر خواهد کرد.
تجاوز آمریکا به ونزوئلا با واکنشهای گسترده جهانی نیز همراه بوده است و بسیاری از سران دولتها و مقامات کشورها غیر از مقامات رژیم صهیونیستی این جنایت و آدمربایی را محکوم کردند و این واکنشها به واکنشهای سیاسی و دیپلماتیک محدود نماند. حمله به ونزوئلا و ربایش نیکولاس مادورو بهسرعت به سوژهای داغ برای کارتونیستها و کاربران شبکههای اجتماعی تبدیل شد؛ شبکههای اجتماعی مملو از کاریکاتورهایی است که حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو به دستور دونالد ترامپ را نقد کرده و به طنز کشیدهاند. در بسیاری از این کاریکاتورها به مسئله چپاول نفت ونزوئلا اشاره شده است که اشارهای آشکار به این نکته است که جهان دیگر فریب لفاظیهای دولتمردان آمریکا را
نمیخورد. در این گزارش نگاهی میاندازیم به برجستهترین کاریکاتورهایی که در این زمینه طی روزهای گذشته منتشر شده است.
