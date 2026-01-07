کد خبر: ۳۲۵۸۱۸
۱۷ دی ۱۴۰۴
بهشت نتیجه مقاومت در برابر شهوات نفسانی و گرفتاریهای دنیا(حکایت خوبان)
امام باقر(ع) میفرماید: «بهشت آمیخته به سختیها و صبر و بردباری است. پس هر کس در دنیا بر سختیها صبور و شکیبا باشد، وارد بهشت میشود، و جهنم آمیخته به شهوات و خوشگذرانیها است. پس هر کس خواستهها و شهوات نفسانی خود را تامین کند، وارد آتش جهنم میشود.(1)
همچنین امام علی(ع) میفرماید: تنها کسی به نعمتهای آخرت میرسد که در مقابل گرفتاریهای دنیا صبر و شکیبایی داشته باشد.(2)
