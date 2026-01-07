نفت ایران جایگزین نفت ونزوئلا در پالایشگاههای چینی
به گفته تحلیلگران، پالایشگاههای چین که از نفت ونزوئلا استفاده میکنند، احتمالاً در ماههای مارس و آوریل (اسفند و فروردین) به نفت روسیه و ایران روی خواهند آورد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پالایشگاههای مستقل چین در ماههای آینده برای جایگزینی محمولههای نفت ونزوئلا که توسط آمریکا متوقف شدهاند به نفت خام سنگین از منابعی از جمله ایران روی خواهند آورد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کاراکاس و واشنگتن توافق کردند تا سقف دو میلیارد دلار نفت خام ونزوئلا به ایالات متحده صادر شود.
تحلیلگران میگویند این توافق احتمالاً عرضه نفت ونزوئلا به چین را کاهش میدهد و منبعی از نفت برای پالایشگاههای مستقل را محدود میکند. چین بهعنوان بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، خریدار اصلی نفت روسیه، ایران و ونزوئلا است.
به گفته تحلیلگران، نفت ونزوئلا روی کشتیها در آسیا همچنان برای پوشش حدود 75 روز تقاضای چین کافی است و پالایشگاههای چین که از نفت ونزوئلا استفاده میکنند، احتمالاً در ماههای مارس و آوریل (اسفند و فروردین) به عرضه نفت روسیه و ایران روی خواهند آورد و چین همچنین میتواند از منابع غیرتحریمی مانند کانادا، برزیل، عراق و کلمبیا بهره بگیرد.
ایران، ونزوئلا و روسیه با نفت خود سهم بزرگی در تأمین نیاز نفتی چین دارند و حدود ۳۰ درصد از نفت مصرفی چین را تأمین میکنند.
ونزوئلا به تنهائی روزانه حدود یک میلیون بشکه نفت ارزان به چین میفرستاد؛ بنابراین سقوط دولت مادورو برای چین ناخوشایند است، چون یکی بعد از دیگری منافع نفتیاش در جهان را از دست میدهد.