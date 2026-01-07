کشت نوین برنج در شمال کشور با همکاری چین
سرویس اقتصادی-
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی گفت: چین در زمینه کشت ارقام مختلف برنج پیشرفت خوبی داشته و ما هم با همکاری آنها، کشتهای نوین برنج را در شمال کشور انجام میدهیم.
مجید آنجفی در نشست خبری و در پاسخ به سؤال خبرنگار کیهان درباره وضعیت همکاریهای کشاورزی ایران و چین اظهار داشت: چین در زمینه کشت ارقام مختلف برنج پیشرفت بسیار خوبی داشته است. تفاهمنامههایی بین دو کشور در این زمینه وجود دارد و برای دومین سال در حال همکاری هستیم. او افزود: کشتهای نوین برنج با همکاری چین در شمال کشور را انجام میدهیم و به دنبال انتقال کشت برنج از آبی به «خشکه کاری» با همکاری چین و افزایش تولید این محصول هستیم.
یارانه اندک کشاورزی در ایران
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه آمریکا به عنوان یکی از قویترین و آزادترین اقتصادهای جهان، یک هزار میلیارد دلار یارانه به بخش کشاورزی میدهد، افزود: «یارانههای بخش کشاورزی در کشور ما اندک است.»
آنجفی با رد اتهام هدررفت آب در بخش کشاورزی گفت: وزارت نیرو در سال گذشته، قرار بود 66 میلیارد متر مکعب آب به بخش کشاورزی بدهد اما فقط
51 میلیارد متر مکعب داد.
وی تاکید کرد: آب کشاورزی باید به صورت حجمی تخصیص یابد، نه بر اساس میزان سطح زیر کشت. همچنین از یک میلیون حلقه چاه غیرمجاز، هنوز منابع طبیعی تکلیف ۵۰۰ هزار حلقه را مشخص نکرده است.
تولید 86 درصد نیاز غذایی در داخل کشور
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: با وجود چالشهای بزرگ اقلیمی، هدفگذاری بر افزایش ضریب خوداتکایی غذایی کشور به ۹۰ درصد و همچنین رساندن سهم تولید روغن به ۴۰ درصد است که در برنامه هفتم توسعه تاکید شده است.
آنجفی با بیان اینکه الگوی کشت با جدیت و سرعت بیشتری دنبال میشود، توضیح داد: کارگروه ملی الگوی کشت با حضور وزارتخانههای مرتبط و سازمانهای ذیربط تشکیل شده است. مسئولیت اجرای الگوی کشت به استانها واگذار شده و عملیات رصد از طریق ماهواره انجام میشود.
او با اشاره به اینکه کمیتهای برای رفع ابهام قیمتگذاری گندم پس از حذف ارز ترجیحی تشکیل شده است، افزود: موضوع در کمیتههای فنی در حال بررسی است و امیدواریم به جمعبندی برسیم که هم تولید گندم پایدار بماند و هم تناسب قیمت آن با سایر محصولات حفظ شود.
معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر، ۸۶ درصد نیاز غذایی در داخل کشور تولید میشود اما ضریب خوداتکایی باید به
۹۰ درصد برسد، گفت: برنامههایی برای تولید علوفه و روغن دیمی، از جمله کشت گیاهانی مانند کاملینا، در
حال اجرا است.
اهمیت راهبردی کشاورزان و روستائیان
گفتنی است، خودکفایی در تولید کالاهای اساسی با نگرش «صرفه اقتصادی» قابل جمع نیست. کالاهای اساسی مخصوصاً گندم و نهادههای دامی در حال حاضر اهمیت «سلاح» را دارد و تکیه به واردات، امنیت غذایی را با بحران مواجه میکند.
از طرفی با توجه به اینکه کم توقعترین و پربازدهترین افراد جامعه در همه بخشها اعم از تامین امنیت غذایی، نظامی، محیط زیست و... روستائیان و کشاورزان هستند؛ هرگونه حمایت از آنان، حمایت از همه ارکان کشور و سرمایهگذاری در همه بخشهاست نه هزینه. بنابراین، عقلانی است که مسئولان به روستائیان و کشاورزان، نگاه راهبردی داشته باشند و در تخصیص آب و منابع یارانهای، خست یا نگاه صرفه اقتصادی
نداشته باشند.