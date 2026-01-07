تخلیه 13/5 میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی(ره)
مقام مسئول سازمان بنادر و دریانوردی گفت: امسال
231 کشتی حامل کالای اساسی در بندر امام تخلیه شده است.
به گزارش تسنیم، «ابوطالب گرایلو» مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به اینکه روند تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بندر امام خمینی مطلوب است، اظهار کرد: از ابتدای امسال تا 16 دیماه 1404 در مجموع 231 فروند کشتی حامل کالای اساسی از طریق منطقه اقتصادی ویژه بندر امام وارد شده و بار خود را تخلیه کردهاند.
وی با بیان اینکه این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 14 درصد رشد داشته است، افزود: این تعداد کشتی، 13 میلیون و 800 هزار تن انواع کالای اساسی شامل نهادههای دامی (کنجاله و جو)، شکر، برنج، گندم و... را در بندر امام خمینی تخلیه کردهاند.
گرایلو با یادآوری اینکه این میزان نسبت به سال گذشته
14 درصد رشد داشته است، گفت: در بازه زمانی یاد شده 13 و نیم میلیون تن انواع کالای اساسی از طریق جاده و ریل به مقاصد مصرف ارسال شده است که در این شاخص نیز شاهد رشد 14درصدی نسبت به سال قبل هستیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اعلام اینکه در روز چهارشنبه 17 دیماه، هشت کشتی در حال تخلیه کالای اساسی در اسکلههای بندر امام هستند، ادامه داد: هفته قبل بار کالای اساسی 11 فروند کشتی تخلیه شد که توانستیم رکورد تخلیه 92 هزار تن کالای اساسی طی یک روز را ثبت کنیم.
گرایلو همچنین تأکید کرد: ذخایر استراتژیک کالای اساسی هم در وضعیت مناسبی قرار دارد.