فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۸۱۲
تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
در سال جاری انجام شد

تخلیه 13/5 میلیون تن کالای اساسی در بندر امام خمینی(ره)

مقام مسئول سازمان بنادر و دریانوردی گفت: امسال 
231 کشتی حامل کالای اساسی در بندر امام تخلیه شده است.
به گزارش تسنیم، «ابوطالب گرایلو» مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به این‌که روند تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بندر امام خمینی مطلوب است، اظهار کرد: از ابتدای امسال تا 16 دی‌ماه 1404 در مجموع 231 فروند کشتی حامل کالای اساسی از طریق منطقه اقتصادی ویژه بندر امام وارد شده و بار خود را تخلیه کرده‌اند.
وی با بیان این‌که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 14 درصد رشد داشته است، افزود: این تعداد کشتی، 13 میلیون و 800 هزار تن انواع کالای اساسی شامل نهاده‌های دامی (کنجاله و جو)، شکر، برنج، گندم و... را در بندر امام خمینی تخلیه کرده‌اند.
گرایلو با یادآوری این‌که این میزان نسبت به سال گذشته
14 درصد رشد داشته است، گفت: در بازه زمانی یاد شده 13 و نیم میلیون تن انواع کالای اساسی از طریق جاده و ریل به مقاصد مصرف ارسال شده است که در این شاخص نیز شاهد رشد 14درصدی نسبت به سال قبل هستیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اعلام این‌که در روز چهارشنبه 17 دی‌ماه، هشت کشتی در حال تخلیه کالای اساسی در اسکله‌های بندر امام هستند، ادامه داد: هفته قبل بار کالای اساسی 11 فروند کشتی تخلیه شد که توانستیم رکورد تخلیه 92 هزار تن کالای اساسی طی یک روز را ثبت کنیم.
گرایلو همچنین تأکید کرد:‌ ذخایر استراتژیک کالای اساسی هم در وضعیت مناسبی قرار دارد.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

میو میو‌...!(گفت و شنود)

مردم همراهی نکردند حمله دوباره شبکه اغتشاش به بازار

چرا باید اغتشاشگر را سر جایش نشاند؟! (یادداشت روز)

گزارش کیهان از آثار طرح معیشتی دولت

70هزار رزمنده حزب‌الله لبنان آماده حمله به قلب اسرائیل

اخبار ویژه

روایت سفیر اسبق کشور از تجارت پرسود ایران در ونزوئلا

باتلاق ونزوئلا در انتظار آمریکا ترامپ جهان را به سمت غرب وحشی می‌برد

یدیعوت آحارونوت: جنگ و آشوب علیه ایران جواب نمی‌دهد

ایران خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌داند