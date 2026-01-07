به گفته رئیس سازمان بورس، واریز مرحله نخست سود سهام عدالت از روز چهارشنبه 17 دی ماه آغاز ‌شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان بورس، «حجت‌اله صیدی» رئیس سازمان بورس، اعلام کرد که واریز مرحله نخست سود سهام عدالت از روز چهارشنبه 17 دی ماه آغاز شده است.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: پیرو مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار، مرحله نخست سود سهام عدالت از روز، چهارشنبه به حساب بیش از ۴۴ میلیون سهام‌دار واریز می‌شود.

او با بیان این‌که مبلغ سود پرداختی به سهام‌داران عدالت به دلیل واریز سود سنوات قبل و سود متوفیان به وراث آنها متفاوت خواهد بود، گفت: دارندگان سبد سهام عدالت ۴۵۲ هزار تومانی مبلغ ۵۱۵ هزار تومان، دارندگان سبد سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۶۰۷ هزار تومان و دارندگان سبد سهام یک میلیون تومانی مبلغ یک میلیون و ۱۴۱ هزار تومان سود دریافت خواهند کرد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این‌که هر دو گروه سهام‌داران مستقیم و غیرمستقیم سهام عدالت، سود دریافت می‌کنند، گفت: با همکاری شبکه بانکی، تا روز پنجشنبه 18 دی ماه، کل فرآیند توزیع سود به اتمام خواهد رسید.