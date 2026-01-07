فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۸۰۸
تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۵
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

جورج کلونی در جواب ترامپ: احمق بزرگ!

جورج کلونی پس از آن که ترامپ گفت فرانسه به یک بازیگر «متوسط» تابعیت جدید داده است، پاسخ ترامپ را داد و گفت او را خوب می‌شناسد و باید آمریکا را دوباره بزرگ کرد.
پس از اینکه ترامپ، جورج کلونی را دوست سابقش خواند و وی را به باد انتقاد گرفت، کلونی بیانیه‌ای تند علیه او صادر کرد. کلونی در مصاحبه‌ای درباره رابطه‌اش با ترامپ صحبت کرد و گفت که «او را خیلی خوب می‌شناسد». کلونی اضافه کرد: «او یک احمق بزرگ است. خب، همیشه هم احمق بود.»
وی گفت: من او را خیلی خوب می‌شناختم. او زیاد با من تماس می‌گرفت و یک بار خواست به من کمک کند تا برای دیدن یک جراح کمر به بیمارستان بروم. من او را در کلوپ‌ها و رستوران‌ها می‌دیدم. او یک احمق بزرگ است. خب، همیشه بود.
کلونی افزود: اگر سی‌بی‌اس و ای‌بی‌سی در برابر او می‌ایستادند می‌گفتند؛ برو گورتو گم کن، ما الان در این نقطه از کشور نبودیم. این حقیقت محض است.

