«احمد» بهترین اثر با مضمون ایثار و شهادت شد

آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه «ایثار» با حضور جمعی از هنرمندان برجسته سینما و تلویزیون، مسئولان استانی و علاقه‌مندان سینما، در تالار پتروشیمی تبریز برگزار شد. این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، فرصت مغتنمی برای بازخوانی و معرفی قهرمانان گمنام و شهدای کشور در قالب آثار هنری و سینمایی فراهم کرده است.

در جریان سه روز برگزاری جشنواره، آثار ارسالی در بخش‌های مختلف شامل فیلم سینمایی، فیلم کوتاه، مستند، نماهنگ و فیلمنامه مورد داوری قرار گرفت و برگزیدگان هر بخش با دریافت جوایز نقدی و لوح تقدیر معرفی شدند. استقبال گسترده مخاطبان و علاقه‌مندان، نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرهنگی تبریز و انگیزه دست‌اندرکاران برای ارتقای کیفی این رویداد ملی است.

فرهاد قائمیان، بازیگر سینما و تلویزیون و دبیر هنری دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه «ایثار»، با تشریح روند برگزاری این رویداد فرهنگی گفت: در مجموع ۲۴۴۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در پنج بخش رقابتی مورد ارزیابی قرار گرفت. از این تعداد، ۲۱۲ اثر در بخش مستند، ۱۵۳ اثر در بخش فیلم داستانی کوتاه، ۱۵۴۶ اثر در بخش پویانمایی و موشن‌گرافی، ۱۵۸ اثر در بخش فیلمنامه‌نویسی و ۲۳۷۱ اثر در بخش نماهنگ به دبیرخانه جشنواره رسید. وی با اشاره به آثار سینمایی شاخص حاضر در جشنواره گفت: فیلم‌های سینمایی «پیش‌مرگ»، «قلب رقه»، «صیاد»، «احمد»، «باغ کیانوش»، «آسمان غرب»، «اسفند»، «در آغوش درخت» و «آپاراتچی» از جمله آثار نمایش ‌داده ‌شده در این دوره از جشنواره بودند.

در ادامه آثار برگزیده دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه «ایثار» در بخش‌های مختلف معرفی شدند. همچنین تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به حبیب والی‌نژاد تهیه‌کننده فیلم سینمایی «احمد» اهدا شد. تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزه نقدی به آرش زینال خیری تهیه‌کننده فیلم سینمایی «پیشمرگ» اهدا شد.