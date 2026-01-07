مدیر ارشد وزارت ارشاد یا سرباز پروژه دشمن؟

در حالی که کشور در روزهای اخیر درگیر مدیریت اغتشاشات خیابانی و مقابله با جنگ روانی رسانه‌های معاند است، شهاب دارابیان، مدیر روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، یک مطلب وقیحانه در فضای مجازی خود منتشر کرد که با واکنش‌های گسترده‌ای در فضای رسانه‌ای همراه شده است. او می‌نویسد: «حال هیچ‌کدوممون خوب نیست». گویا تلاش این مدیر دولتی در جهت پروژه «القای یأس و ناامیدی» است!

ادبیات به‌کاررفته در این پیام، شباهت معناداری با گفتمان رایج برخی چهره‌‌ها و جریان‌های رسانه‌ای معاند دارد؛ جریانی که در ایام اخیر و پس از فروکش کردن اغتشاشات خیابانی، تمرکز خود را بر تشدید ناامیدی اجتماعی و تضعیف سرمایه روانی جامعه گذاشته است. انتظار می‌رود مدیران فرهنگی دولت، به‌ویژه در جایگاه‌های حساس ارتباطی، در مسیر درست و تقویت انسجام اجتماعی ایفای نقش کنند، نه بازنشر پیام‌هایی که یکسان با عملیات روانی دشمن است. او در متن خود از ضمیر «ما» استفاده کرده است؛ آیا منظور از این تعبیر، عموم مردم ایران است یا قرائتی خاص از وضعیت اجتماعی که در رسانه‌های معاند بازنمایی می‌شود؟

البته این مدیر دولتی، پیرامون روز تولد خود چنین ناامیدانه پیام نوشته است و گفته است که در این ایام تولد نگیرید، هرچند که واقعا روز تولد او چندان اهمیتی برای مردم ندارد اما اینکه یک مدیر دولتی به جای پاسخگو بودن در این شرایط، خود را کنار می‌کشد و حتی دم از ناامیدی می‌زند قطعا به مردم مربوط است. چرا که این فرد به عنوان یک مسئول اجرائی وظیفه دارد به حل و فصل مشکلات کشور بپردازد اما وقیحانه القای ناامیدی نیز می‌کند. هرچند ناامیدی واقعی این است که چنین افرادی در رأس امور اجرائی کشور باشند.

این اتفاق نشانه‌ای از ضعف در نظارت بر انتصابات فرهنگی و نفوذ گفتمان‌های مسئله‌دار در بدنه مدیریتی است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قبال رویکرد و عملکرد مدیران زیرمجموعه خود بایستی پاسخگو باشد.