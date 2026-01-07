استقبال گسترده نوجوانان از برنامه تلویزیونی «محفل ستارهها»
پخش برنامه تلویزیونی «محفل ستارهها» از سیما با استقبال قابل توجه خانوادهها، کودکان و نوجوانان همراه شده و بار دیگر نشان داده است که برنامهسازی قرآنی، در صورت بهرهگیری از قالبهای جذاب و مخاطبمحور، میتواند جایگاه ویژهای در سبد رسانهای مردم داشته باشد.
به گزارش خبرنگار کیهان، «محفل ستارهها» که فصل تازهای از مجموعه موفق «محفل» به شمار میرود، اینبار با تمرکز بر استعدادهای قرآنی کودکان و نوجوانان و همزمان با ماه مبارک رجب روی آنتن رفته است. انتخاب این گروه سنی، پاسخی هوشمندانه به ضرورت تربیت قرآنی نسل نو و زمینهسازی برای پرورش آیندهسازان فرهنگی و معنوی کشور ارزیابی میشود. نوع برخورد و مواجهه با کودکان و نوجوانان نیازمند ظرافت های خاصی است. در این میان ساخت برنامه های آموزشی برای این گروه های سنی کاری مشکل و در عین حال دقیق است. این برنامه ها باید جاذبههای ویژه این گروههای سنی را چنان با مسایل آموزشی ممزوج کنند که تفکیک آنها از هم سخت باشد. برنامه «محفل ستارهها» در این قسمتهای پخش شده در این مورد تجربهای موفق را به نمایش گذاشته است. سازندگان «محفل ستارهها» به این نکته نیز توجه کردهاند که برنامهسازی خاص برای گروههای سنی کودک و نوجوان و جوان نیازمند تحرک و نو شدن روز به روز است و اتکا بر یک شیوه و ساختار در طول سالهای متمادی باعث افت جذابیت میشود، بنابراین در این برنامه با نوآوریهای درست و اصولی میتوانند خاطرات ماندگاری را برای یک یا حتی چند نسل رقم بزنند. ترکیب خنده و شادی و ایجاد جذابیتهای بصری در کنار موسیقی و گنجاندن مفاهیم آموزشی و قرآنی در لابهلای بخشهای مختلف این برنامه نمونه یک بسته آموزشی-تفریحی-سرگرمی موفق است. توفیق این برنامه قرآنی تنها در جذب مخاطبان هدف این برنامه (کودکان و نوجوانان) خلاصه نمیشود بلکه این برنامه خوش ساخت حتی برای بزرگسالان نیز جذابیت دارد و این یکی از ویژگیهای ممتاز آن است.
این برنامه با اجرای حامد مدرس و احسان مهدی، از مجریان شناختهشده حوزه کودک و نوجوان، توانسته ارتباطی صمیمی و پرنشاط با مخاطبان خود برقرار کند. فضای شاداب، طراحی متناسب با ذائقه نسل جدید و پرداختن به دغدغهها و پرسشهای واقعی نوجوانان، از جمله عواملی است که «محفل ستارهها» را به برنامهای متفاوت در میان تولیدات قرآنی تلویزیون تبدیل کرده است.
حضور چهرههای برجسته قرآنی همچون حامد شاکرنژاد، احمد ابوالقاسمی، حسنین الحلو، سید جلال معصومی و حجتالاسلام کاظم روحبخش، بر غنای علمی و محتوایی برنامه افزوده و اعتماد مخاطبان را نسبت به سطح کارشناسی آن تقویت کرده است. پیوستن حجتالاسلام روحبخش به عنوان کارشناس حوزه نوجوانان نیز از نقاط قوت این فصل بهشمار میرود.
از سوی دیگر، انتخاب حاضران در استودیو از میان نوجوانان و خانوادههای آنان و طرح موضوعات برخاسته از زیست واقعی این قشر، باعث شده «محفل ستارهها» نهتنها یک برنامه ترکیبی، بلکه محفلی زنده و اثرگذار برای انس با قرآن کریم باشد؛ محفلی که نشان میدهد رسانه ملی همچنان ظرفیت بالایی برای ترویج فرهنگ دینی با زبان روز و مخاطبپسند دارد.