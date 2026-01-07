معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه حل همه مسائل از طریق دانشگاه‌ها راهبرد اصلی نظام و دولت چهاردهم است، اظهار داشت: اقدامات و طرح‌های اخیر دولت در طرح معیشتی و امنیت غذایی و همچنین بنزین با پشتوانه دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی آنان بود.

محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور روز چهارشنبه (17 دی 1404) در جلسه بررسی ارتقاء علم و فناوری کشور که با حضور وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، با اشاره به اینکه دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی در دولت چهاردهم به خوبی به میدان آمدند و در این دولت به ظرفیت دانشگاه‌ها در پیشرفت و توسعه کشور اعتقاد داریم، گفت: رویکرد دولت وفاق ملی بر این مبناست که می‌توانیم چالش‌ها و ناترازی‌ها را با پشتوانه خوب علمی پشت سر بگذاریم و از اقدامات لحظه‌ای و مقطعی پرهیز کردیم و پذیرفتیم حاکمیت علمی و فناوری بر تصمیمات دولت چهاردهم حاکم باشد.‌ وی با بیان اینکه برای حل مشکلات و ناترازی‌ها به دانشگاه‌ها مراجعه کردیم و در بسیاری از موارد نیز دانشگاه‌ها به ویژه در شهرستان‌ها داوطلبانه برای کمک به دولت به میدان آمدند، اذعان داشت: حل همه مسائل از طریق دانشگاه‌ها راهبرد اصلی نظام و دولت چهاردهم است.

عارف با اشاره به دستاورد بزرگ پرتاب و فعال شدن سه ماهواره ایرانی در مدار کره زمین در روزهای گذشته توسط شرکت‌های دانش بنیان، تاکید کرد: مدیریت و ساخت یکی از این ماهواره‌ها توسط شرکت‌های دانش‌بنیان و به دست جوانان ایرانی اقدامی ارزشمند است که با شناختی که از این توانایی‌های علمی کشور در حوزه فضائی داشتم، قبل از پرتاب ماهواره به دانشمندان ایرانی دخیل در این پروژه‌ها تبریک گفتم چرا که در کنار نتیجه پرتاب، ساخت ماهواره به دست شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی حائز اهمیت است.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به دستاوردهای حوزه پزشکی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی ادامه داد: در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی پزشکان سایر کشورها در ایران مشغول به فعالیت بودند و برای ساده‌ترین بخش‌های پزشکی مجبور به بهره‌گیری از سایر کشورها بودیم اما امروز تبدیل به یک مدعی در حوزه پزشکی در جهان شده‌ایم و هیچ رشته تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی سراغ نداریم که سرآمد جهانی نباشیم.

وی با تاکید بر اینکه دولت بر ظرفیت‌های علمی و فناوری داخلی حساب باز کرده است، گفت: اقدامات و طرح‌های اخیر دولت در طرح معیشتی و امنیت غذایی و همچنین بنزین با پشتوانه دانشگاه‌ها بود که خوشبختانه بازتاب خوبی در جامعه داشت و با وجود زمانبری اتخاذ تصمیمات، اجرای این طرح‌ها اجماع نخبگانی و بهره‌گیری از نظرات دانشگاهی را به همراه داشت. اجرای طرح بنزین پس از بررسی‌ها و همفکری‌های متعدد با دانشگاهیان اجرائی شد و نتیجه آن استقبال مردم بود.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به عزم دولت در افزایش سهم پژوهش در تولید ناخالص داخلی گفت: جامعه دانشگاهی و مراکز علمی و پژوهشی بیشتر از توقع دولت در بخش‌های راهبردی و دفاعی در طول چند ماه گذشته کمک کرده‌اند و اگر امروز نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌کند که رژیم غاصب صهیونیستی جرات تکرار حمله به ایران را ندارد و در صورت ارتکاب این اشتباه، پاسخ محکم‌تری دریافت خواهد کرد، به پشتوانه اقدامات علمی چند ماه گذشته است که اساتید دانشگاهی و نخبگان علمی کشور بدون ادعا به میدان آمدند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه شهادت می‌دهم که در جلسات هیئت دولت مسئله‌ای مربوط به پیشرفت و توسعه دانشگاه‌ها نبود که دولت مخالفتی داشته باشد، افزود: این توجه دولت به بخش علمی کشور، فرصتی است که مسئولیت دانشگاه و مراکز علمی و پژوهشی را سنگین‌تر می‌کند و همچنین پیشرفت‌های علمی و فناورانه کشور نیز مرهون حمایت‌ها، همراهی‌ و دلسوزی‌های مقام معظم رهبری است و رهبر معظم انقلاب در حل مسائل مرتبط با دانشگاه‌ها همواره کمک و یاری کردند.