الجزیره: نسخه ترامپ کار نکرد ایران استوار ایستاده است
نسخه «تغییر رژیم» ترامپ در قبال ایران کار نمیکند. تهران، کاراکاس نیست و ترامپ پشت سد محکم ایران متوقف میشود. ایران حتی اگر با بحرانهای متعدد روبهرو باشد، محکم و استوار ایستاده است.
این تحلیل را وبسایت شبکه الجزیره منتشر، و در توضیح آن خاطر نشان کرد: برخلاف ونزوئلا که ارتش آن دچار فروپاشی و تزلزل بود، ایران دارای یک ساختار نظامی گسترده با بیش از یک میلیون نیروی فعال و ذخیره است. بسیاری از نیروهای سپاه پاسداران در خاورمیانه تجربه جنگی دیدهاند. سپس شبه نظامیان بسیج هستند که خود صدها هزار عضو منظم و ذخیره دارند. تجربه درگیری ژوئن ۲۰۲۵ با اسرائیل نشان داد که حتی حملات سنگین به تاسیسات هستهای و ترور فرماندهان نیز نتوانسته ثبات ایران را متزلزل کند. با وجود حملات غافلگیرانه اسرائیل که برخی از مهمترین فرماندهان نظامی و دانشمندان هستهای ایران را از بین برد، همچنین تلاشهای روانی که مقامات و افسران نظامی را تهدید به مرگ کرد، جمهوری اسلامی عقبنشینی نکرد. حملات آمریکا نیز ایران را متزلزل نکرد. در پاسخ، ایران توانست صدها موشک را در پاسخ شلیک کند، گنبد آهنین اسرائیل را سوراخ کرده و اهداف نظامی را هدف قرار دهد.
نکته دیگر، انسجام ملی در برابر تهاجم خارجی است. اگرچه ایران با بحران اقتصادی و اعتراضات روبهروست، اما تاریخ نشان داده که تهاجم خارجی معمولاً منجر به اتحاد ملی میشود. این موضوع در تابستان روشن شد، زمانی که ایرانیان فریب تحریک اسرائیل علیه دولتشان را نخوردند. برخلاف ونزوئلا، در ایران هیچ نشانهای از ریزش در بدنه نیروهای مسلح یا تمایل فرماندهان به همکاری با طرف خارجی دیده نمیشود. پیچیدگی جغرافیایی و شهری، جغرافیای کوهستانی و وسعت مناطق شهری ایران هم هرگونه سناریوی مداخله نظامی را با شکستی بسیار سنگین روبهرو میکند. ایران یک حکومت توخالی مانند ونزوئلا نیست، بلکه ساختاری نهادینه شده دارد که ۴ دهه تحریم و جنگ را پشت سر گذاشته است. شش ماه پیشتر، ایران به وضوح اعلام کرد که هدف آسانی نیست. در جریان درگیری ۱۲ روزه با اسرائیل در ماه جون، مقاومت ایران آشکار گردید.