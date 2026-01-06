فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۵
الف الف

میو میو‌...!(گفت و شنود)

گفت: یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی فاش کرد که یکی از شرکت‌های دولتی بزرگ صنایع پتروشیمی مبلغ 
۱۵ میلیارد تومان برای خرید ۲۵۰۰ عینک آفتابی برای پرسنل هزینه 
کرده است!
گفتم: یعنی همه ۲۵۰۰ پرسنل به عینک آفتابی ‌نیاز دارند؟ و این نیاز مربوط به کارشان است؟ 
گفت: کجای کاری؟! در نامه آمده است که این عینک‌های آفتابی باید از فروشگاه آقای علی دایی خریداری شود!
گفتم: یعنی هیچ رانت و بده بستانی هم در کار نبوده است؟!
گفت: رانت و بده بستان یعنی چی؟! در یک سند دیگر آمده است که در سه ماهه دوم سال 1404، پانزده میلیارد و 800 میلیون تومان هم هزینه کمک‌های فرهنگی کرده‌اند! و ۳۲ میلیارد تومان هم هزینه شورای راهبردی شده است‌(!)
گفتم: این نماینده مجلس توضیح داده «همین کسانی که برایشان پول‌پاشی می‌شود مردم را تشویق به اغتشاش می‌کنند‌».
گفت: پس سازمان‌های عریض و طویل بازرسی در چه کارند؟! 
گفتم: چه عرض کنم؟! دزدی وارد خانه‌ای شده بود. صاحبخانه بیدار شد و پرسید کی اونجاست؟ دزد گفت؛ کسی نیست! گربه است! و بعد برای اطمینان صاحبخانه صدای 
«‌میو میو‌» در آورد. صاحبخانه گفت؛ یاللعجب! گربه را ببین که زبان ما را هم بلد است؟! و بعد با خیال راحت خوابید!

