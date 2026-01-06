حمله به گرینلند یعنی پایان ناتو
نخستوزیر دانمارک در واکنش به اظهارات مجدد «دونالد ترامپ» مبنی بر ضرورت تصرف گرینلند، هرگونه حمله به این جزیره خودمختار را به معنای پایان اتحاد نظامی ناتو دانست.
در حالی که ترامپ این روزها سرمست از عملیات دزدیدن رئیسجمهور قانونی یک کشور است، میگوید همچنان به دنبال مداخله نظامی در سایر کشورهای جهان است و خواستار الحاق جزیره گرینلند متعلق به دانمارک نیز شده است. در واکنش به این اظهارات، نخستوزیر دانمارک به صراحت هشدار داد که هرگونه مداخله نظامی برای تصاحب گرینلند به منزله پایان سازمان ناتو خواهد بود. به گزارش گاردین«مته فردریکسن» ضمن انتقاد از «فشار غیرقابل قبول» ترامپ برای تصرف جزیره خودمختار گرینلند که بخشی از پادشاهی دانمارک محسوب میشود، هشدار داد هرگونه حمله آمریکا به یک متحد ناتو «پایان همهچیز» خواهد بود. وی این را هم گفت که حمله آمریکا به یک متحد ناتو به معنای پایان «امنیت پس از جنگ جهانی دوم» نیز خواهد بود. اظهارات فردریکسن پس از آن مطرح میشود که نخستوزیر گرینلند هم در بیانیهای به صراحت از ترامپ خواست دست از «خیالپردازیها در مورد الحاق این جزیره» بردارد. او واشنگتن را به لفاظیهای «کاملا غیرقابل قبول» متهم و اعلام کرد: «دیگر کافی است». رئیسجمهوری آمریکا روز یکشنبه گفته بود که آمریکا بهشدت به گرینلند نیاز دارد.
ترامپ روز یکشنبه در حالی که در هواپیمای ایرفورس وان با خبرنگاران گفتوگو میکرد، در پاسخ به سؤالی در مورد اینکه آیا به زودی اقدامی در گرینلند انجام خواهد داد یا خیر، گفت که «۲۰ روز دیگر» به این موضوع میپردازد و سپس تلاشهای دفاعی دانمارک را به تمسخر گرفت. «استیون میلر» معاون رئیس دفتر ترامپ هم گفته است گرینلند به حق متعلق به آمریکا است و دولت ترامپ در صورت تمایل میتواند این قلمرو
نیمه خودمختار دانمارکی را تصرف کند.