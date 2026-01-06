درگیری بین نیروهای رژیم جولانی و قسد(کردهای مسلح تحت امر آمریکا) در شرق حلب واقع در شمال سوریه، بالا گرفته است؛ همزمان در جنوب این کشور هم نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به بخش‌هایی از حومه قنیطره حمله کرده و در آن ایست و بازرسی به پا کرده‌اند.

طبق گزارش رسانه‌های سوریه، نیروهای وابسته به رژیم «احمد شرع» معروف به «ابومحمد جولانی»، سرکرده تحریرالشام، پس از شناسایی محل‌های پرتاب پهپادهای متعلق به نیروهای کُرد مسلح(قسد) در مجاورت «دیر حافر»، در شرق حلب، واقع در شمال سوریه، شروع به هدف قراردادن محل‌های پرتاب پهپادهای این نیروها کردند. به گزارش «مهر» به نقل از «الجزیره»، ۱۲ خودروی متعلق به ارتش رژیم اسرائیل نیز همزمان به شهرک صیدا در جولان، واقع در حومه قنیطره در جنوب سوریه تجاوز کردند. «الجزیره» نوشته است که نیروهای صهیونیستی در اطراف شهرک مستقر شده و یک ایست بازرسی در ورودی غربی آن ایجاد کرده‌اند.