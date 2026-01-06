مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد:

اروپا دیگر آمریکا را متحد اصلی خود نمی‌داند و کشورهای اروپایی

باید با ابزارهای خودشان، دفاع از خود را تضمین کنند.

در میانه هشدار سران اروپا به این مسئله که دیگر نمی‌توان به آمریکا به عنوان متحد اعتماد کرد، «جوزپ بورل» نیز دیروز(سه‌شنبه) بر لزوم اتکای اروپایی‌ها به خود، به‌جای آمریکا برای تأمین امنیت‌شان، تاکید کرد. بورل در مصاحبه با روزنامه اسپانیایی

«پائیس» گفت: «اروپایی‌ها دیگر نمی‌توانند روی آمریکا حساب کنند. آمریکا دیگر متحد اصلی اتحادیه اروپا نیست». وی در این‌باره توضیح داد: «ما در حال گذر از فصل دیگری از واقعیت هستیم که به‌طور فزاینده‌ای برای ما روشن می‌کند که باید با ابزارهای خودمان، دفاع از خود را تضمین کنیم». این سیاستمدار اروپایی در ادامه پرسید: «اگر تفنگداران دریایی در گرینلند مستقر شوند، چه خواهیم کرد؟ آیا به سادگی خواهیم گفت که تمامیت ارضی باید محترم شمرده شود؟» به گزارش فارس، بورل با انتقاد از اتحادیه اروپا افزود: «برخی از اینکه ترامپ موضع پلیس جهانی را اتخاذ کرده است، خوشحال هستند».