حمایت قاطعانه از نظام و رهبری و همراهی و همصدایی با مردم وظیفه ماست
بیانیه مجمع عمومی جامعه مدرسین با صدور بیانیهای تأکید کرد: ضمن اعلام پشتیبانی از بیانات حکیمانه اخیر مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای مدظله العالی و تشکر از اصناف و بازاریان عزیز که به فرموده مقام معظم رهبری از وفاداران همیشگی نظام بودهاند و بخش عمده پشتیبانی دفاع مقدس هشت ساله و نقش مهمی در پیروزی را بعهده داشتند و در اعتراض بحق خود نسبت به گرانی، تورم و عدم ثبات اقتصادی و ناترازی ارزی که لازمه آرامش در کسب وکار میباشد، همچنین مرزبندی با اغتشاشگران خشن که یادآور جنایات داعش و پیاده نظام دشمن و خائن به وطن هستند، از مسئولین میخواهیم مجدانه و شبانهروزی بفکر ثبات اقتصادی و کنترل نرخ ارز و فعالسازی ماموران تعزیرات و نظارت بر قیمتها و رفع نگرانی بازاریان و مردم عزیز و شریف و انقلابی ایران باشند تا به کمک و اتحاد و همدلی همه دلسوزان نظام و حافظین خون شهدای عزیز بتوانیم انشاءالله باری دیگر پوزه نتانیاهو و ترامپ و دشمنان ملت بزرگ ایران را به خاک مالیده و به زانو درآوریم.