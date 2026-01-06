اقدام عجیب هلدینگ خلیج فارس خرید عینک آفتابی برای پرسنل با هزینه ۱۵ میلیارد تومانی
نماینده مردم تهران در مجلس، با انتقاد از ریخت و پاشهای میلیاردی به اسم مسئولیتهای اجتماعی، گفت: پتروشیمی خلیجفارس برای خرید ۲۵۰۰ عدد
عینک آفتابی برای پرسنل به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان نامه زده است.
علی خضریان، نماینده مردم تهران در نشست علنی روز سهشنبه (۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکری درخصوص گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۰ که توسط رئیس دیوان محاسبات قرائت شد، اذعان کرد: دیوان محاسبات در گزارش خود به برخی از تخلفات نپرداخته است، یعنی تخلفات مالی و آنهایی که باید در نهایت دادستانی دیوان محاسبات با آنها برخورد کند، ما نفهمیدیم دقیقاً چه کاری برایشان انجام میشود. امروز هزینه تخلف مالی در کشور تقریباً بیهزینه شده و این خود یک نقطه ضعف جدی دیوان محاسبات است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس دیوان محاسبات اظهار داشت: من برای شما نامهای ارسال کردم در مورد وضعیت سوءجریان مالی که در شرکت فرودگاههای کشور وجود دارد؛ حدود ۲۳ فروند هواپیمای سبک و نیمهسبک را با مبلغی بسیار ناچیز فروختهاند. شما و مجموعه شما به من گزارش کردهاید که در سال ۱۴۰۲ این موضوع به دادستانی ارجاع داده شده است؛ خب چه شد؟ در دادستانی چه اتفاقی افتاد؟
وی در ادامه تاکید کرد: در مورد همین گزارشی که ارائه کردید، چرا گفته نشد که مجموعه سازمان برنامه و بودجه، اعتبار مصوبش در مجلس ۱۳ و ۹ دهم همت بوده، چطور به صورت اصلاحی ۲۷۷ همت استفاده کردند؛ یعنی بیش از
۲۰ برابر، این موضوع در سازمان برنامه و بودجه بدون مصوبه مجلس چگونه صورت گرفته است؟ اینها مواردی است که باید برای ما گزارش شود. خضریان در ادامه تاکید کرد: یکی از اتفاقاتی است که شما باید گزارش آن را ارائه کنید و ما نسبت به آن نقد داریم، نکته اول این است که ما به اسم مسئولیتهای اجتماعی، شاهد ریختوپاش در کشور هستیم. آقای رئیس، این را خیلی صریح اینجا عرض میکنم؛ ببینید، من دارم بر اساس سند صحبت میکنم و اینها مطالبی است که مردم عزیز ما باید بدانند و دیوان محاسبات هم باید به آن ورود کند. عضو کمیسیون اصل نودم مجلس در ادامه یادآور شد: اگر ما کالایی یا اقلامی را در کشور نیاز داریم، علیالقاعده باید مشخصات فنی آن را بزنیم و بر مبنای آن کار صورت بگیرد. پتروشیمی خلیجفارس در این کشور، که باید بخش عمدهای از سهام عدالت کشور و پول مردم را در قالب سهام عدالت پرداخت کند، نباید از تیررس دیوان محاسبات در این ریخت و پاشها نادیده گرفته شود.
وی ادامه داد: این پتروشیمی برای خرید ۲۵۰۰ عدد عینک آفتابی برای پرسنل به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان نامه زده است، اولاً، اینکه اصلاً خرید عینک آفتابی برای پرسنل لازم است یا نه، به کنار؛ از طرفی در این نامه زدهاند که این ۲۵۰۰ عدد عینک آفتابی را به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان از فروشگاه برند علی دایی خریداری کنید. خب این یعنی چه؟ در کشور پولپاشی میکنید، بعد همین افرادی که برایشان پولپاشی میکنید، مردم را علیه کشور میشورانند. این نماینده مردم در مجلس گفت: از طرفی گزارش دادهاند که در سهماهه دوم سال ۱۴۰۴، ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کمکهای فرهنگی پرداخت شده، اما اصلاً معلوم نیست این پولها را چه کار کردهاند، در شورای راهبردی در سه ماهه دوم ۳۲ میلیاردی تومان هزینه شده است، یعنی جمعا
۴۸ میلیارد تومان است که ماهیت هزینهکرد آنها باید روشن شود و از دیوان محاسبات انتظار میرود نسبت به این موارد حساسیت نشان دهد و بررسی دقیق و شفافسازی لازم در دستور کار قرار گیرد.