ایران از دوره جنگ ۱۲روزه به مراتب قدرتمندتر است
مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بینالملل گفت: جمهوری اسلامی ایران، امروز از ایران پیش از جنگ ۱۲ روزه، به مراتب قدرتمندتر است. نتانیاهو در حالی از پیروزی سخن میگوید که در تمامی جبههها، از غزه و لبنان گرفته تا یمن و در نهایت از ایران، شکست خورده است. این رفتار یادآور منطق تبلیغاتی گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان نازی است که در اوج شکست هیتلر، از پیروزی سخن میگفت.
علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بینالملل در پایان نشست تخصصی «روایت مقاومت» که به مناسبت ششمین سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام، شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی و به میزبانی مجمع جهانی بیداری اسلامی در تهران برگزار شد؛ با جمعی از شخصیتها و نخبگان برجسته مجمع جهانی حامیان مقاومت دیدار و گفتوگو کرد.
ولایتی در این دیدار با اشاره به افول اعتبار ترامپ و نتانیاهو اظهار داشت: با توجه به زمینههای منفی رو به رشد ترامپ در آمریکا و نتانیاهو در رژیم صهیونیستی دارند؛ هر روز بیش از گذشته اعتبار آنها کاهش یافته و عملاً سخنان آنها و شعار آنها را غیرقابل باورتر میسازد.
وی در پاسخ به پرسش یکی از حاضران درباره تهدیدات اخیر مطرح شده علیه ایران پس از دیدار اخیر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و دونالد ترامپ در واشنگتن، تأکید کرد: جنگ 12 روزه، نقطه عزیمت بسیار مهمی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران و جهان اسلام به شمار میرود.
مشاور رهبر انقلاب در امور بینالملل همچنین افزود: تهدیدات اخیر ترامپ و نتانیاهو بیشتر ناظر به وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی و موقعیت بیثبات نتانیاهو و همچنین نگرانی آقای ترامپ از آینده موقعیت خویش در سمت ریاست جمهوری میباشد.
وی در ادامه بیان داشت: جمهوری اسلامی ایران، امروز از ایران پیش از جنگ ۱۲ روزه، به مراتب قدرتمندتر است. نتانیاهو در حالی از پیروزی سخن میگوید که در تمامی جبههها، از غزه و لبنان گرفته تا یمن و در نهایت از ایران، شکست خورده است. این رفتار یادآور منطق تبلیغاتی گوبلز، وزیر تبلیغات آلمان نازی است که در اوج شکست هیتلر، از پیروزی سخن میگفت.