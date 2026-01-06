آتش‌سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد در مصر ۱۸ کشته و زخمی برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در حادثه‌ای در شهر بنها در استان قلیوبیه، در شمال مصر، آتش‌سوزی مهیبی در یکی از مراکز ترک اعتیاد رخ داد که منجر به کشته و زخمی‌شدن تعدادی از بیماران شد.

اداره بهداشت قلیوبیه از مرگ ۷ نفر به علت جراحات وارده و انتقال ۱۱ نفر دیگر به بیمارستان‌های آموزشی و دانشگاهی بنها خبر داد.

این حادثه، موضوع مراکز ترک اعتیاد و رعایت الزامات ایمنی و حمایت مدنی توسط آنها را دوباره در کانون توجه دولت مصر قرار می‌دهد، زیرا بسیاری از این مراکز، به‌ویژه آنهائی که در املاک مسکونی اداره می‌شوند، کمبود راه‌های خروج اضطراری و سیستم‌های اطفای حریق دارند و همین مسئله آنها را در برابر حوادثی مانند اتصال برق یا سهل‌انگاری آسیب‌پذیر می‌کند.