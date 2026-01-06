فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۷۷۱
تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۸
سرویس کیهان » اخبار
الف الف
مصر

7 کشته و 11 زخمی در آتش‌سوزی مرکز ترک اعتیاد

آتش‌سوزی در یک مرکز ترک اعتیاد در مصر ۱۸ کشته و زخمی برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در حادثه‌ای در شهر بنها در استان قلیوبیه، در شمال مصر، آتش‌سوزی مهیبی در یکی از مراکز ترک اعتیاد رخ داد که منجر به کشته و زخمی‌شدن تعدادی از بیماران شد.
اداره بهداشت قلیوبیه از مرگ ۷ نفر به علت جراحات وارده و انتقال ۱۱ نفر دیگر به بیمارستان‌های آموزشی و دانشگاهی بنها خبر داد.
این حادثه، موضوع مراکز ترک اعتیاد و رعایت الزامات ایمنی و حمایت مدنی توسط آنها را دوباره در کانون توجه دولت مصر قرار می‌دهد، زیرا بسیاری از این مراکز، به‌ویژه آنهائی که در املاک مسکونی اداره می‌شوند، کمبود راه‌های خروج اضطراری و سیستم‌های اطفای حریق دارند و همین مسئله آنها را در برابر حوادثی مانند اتصال برق یا سهل‌انگاری آسیب‌پذیر می‌کند.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

سکوت فدراسیون دوومیدانی در سیاه‌ترین پرونده ورزش!

بیچاره جرج!(گفت و شنود)

کاهش عرضه و افزایش قیمت کالاهای اساسی پس از حذف ناگهانی ارز ترجیحی

ترامپ کمی تاریخ بخواند!(یادداشت روز)

بجز از امشب و فردا شب و شب‌های دگر!(نکته)

حمله به ونزوئلا هم وسط مذاکره انجام شد

ضرب‌شست حافظان امنیت به «شبکه مخفی» موساد

اخبار ویژه

اغتشاشگران بدانند دیگر خبری از مماشات و ارفاقات گذشته نخواهد بود

اروپا اگر مسلح نشود کارش تمام است هیچ‌کس کشورهای ضعیف را جدی نمی‌گیرد