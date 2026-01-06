طرحی برای مقابله با چاقی کودکان
انگلیس روز دوشنبه ممنوعیت سراسری تبلیغات غذاهای ناسالم در تلویزیون و اینترنت را به عنوان بخشی از تلاشهای دولت برای مقابله با افزایش چاقی کودکان به اجرا گذاشت.
به گزارش ایسنا، طبق قوانین جدید، مواد غذایی و نوشیدنیهایی که به عنوان پرچرب، نمک و شکر (HFSS) طبقهبندی میشوند، نمیتوانند قبل از ساعت ۹ شب به وقت محلی در تلویزیون تبلیغ شوند یا از طریق تبلیغات آنلاین پولی در هر زمانی تبلیغ شوند.
وزارت بهداشت این کشور در بیانیهای اعلام کرد: کودکان از قرار گرفتن بیش از حد در معرض تبلیغات مواد غذایی ناسالم در تلویزیون و فضای آنلاین محافظت خواهند شد.
این وزارتخانه اعلام کرد، انتظار میرود این مقررات تعداد کودکانی را که با چاقی زندگی میکنند، دستکم تا ۲۰هزار نفر کاهش دهد و در طول زمان حدود ۲میلیارد پوند (۲.۶۸میلیارد دلار) مزایای سلامتی به همراه داشته باشد.
طبق آمار رسمی، ۲۲.۱درصد از کودکان در انگلیس در شروع مدرسه ابتدائی با اضافه وزن یا چاقی زندگی میکنند و این آمار تا زمان فارغالتحصیلی به ۳۵.۸درصد افزایش مییابد.
«اشلی دالتون»، وزیر بهداشت عمومی گفت: ممنوع کردن تبلیغات غذاهای ناسالم قبل از ساعت ۹ شب و همچنین ممنوعیت تبلیغات آنلاین پولی، مواجهه بیش از حد با غذاهای ناسالم را کاهش میدهد و به والدین و کودکان کمک میکند تا انتخابهای سالمتری داشته باشند.
به گزارش آناتولی، «کاترین جنر»، مدیر اجرائی اتحاد سلامت چاقی از این اقدام استقبال کرد و گفت: کودکان بالاخره در برابر آسیبهای احتمالیِ «بدترین» تبلیغات غذاهای ناسالم محافظت خواهند شد.
مدیر اجرائی دیابت انگلیس نیز گفت: نیاز به بهبود سلامت کودکان هرگز تا این حد زیاد نبوده است، زیرا دیابت نوع۲ همچنان در بین جوانان رو به افزایش است. «کولت مارشال» افزود: چاقی یک عامل خطر اصلی برای دیابت نوع۲ است و این بیماری میتواند منجر به عواقب شدیدتری در جوانان شود و آنها را در معرض عوارض جدی مانند نارسایی کلیه و بیماری قلبی قرار دهد.
به گفته متخصصان، چاقی فقط در بزرگسالان در حال افزایش نیست و تعداد کودکان مبتلا به چاقی به طرز نگرانکنندهای افزایش یافته است. در سراسر جهان، تعداد کودکان و نوجوانان مبتلا به چاقی از سال ۱۹۷۵ میلادی ۱۰برابر شده است. اگر این روند ادامه یابد، بهزودی ممکن است تعداد کودکان مبتلا به چاقی بیشتر از کودکان کموزن باشد. این موضوع نگرانکننده است زیرا چاقی در دوران جوانی، فرد را مستعد بسیاری از مشکلات سلامتی میکند.