فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۷۶۹
تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۸
سرویس کیهان » اخبار
پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد

کشف بیش از ۷۰۰ تن نهاد‌ه‌های دامی و مواد نگهدارنده غذایی احتکاری و قاچاق

کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا توانستند از یک شرکت و یک انبار در تهران ۷۹۰ تن نهاده دامی و محصولات نگهدارنده مواد غذایی احتکاری و قاچاق را کشف کنند.
به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی پلیس امنیت اقتصادی فراجا، در هفته گذشته کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا در دو عملیات با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، دامپزشکی و سازمان صنعت، معدن و تجارت و با بهره‌گیری از سامانه‌های در اختیار توانستند از یک شرکت و یک انبار در تهران در مجموع بیش از ۷۹۰ تن نهاده دامی و محصولات نگهدارنده موادغذایی احتکاری و قاچاق را کشف کنند. کارشناسان ارزش کالای کشف شده را بیش از ۱۶۶ میلیارد تومان برآورد کردند. هموطنان برای مقابله و مبارزه جدی و همه‌جانبه با جرایم و مفاسد اقتصادی می‌توانند اخبار و اطلاعات خود درخصوص مواردی، چون احتکار کالا و... را با کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با شماره تلفن ۳۰۱۱۰ در میان بگذارند.

