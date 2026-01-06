رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا ضمن پیش‌بینی آلودگی هوا تا پایان هفته جاری، از ورود سامانه بارشی جدید به کشور از جمعه‌شب خبر داد.

صادق ضیائیان درباره وضعیت جوی روزهای آینده به ایسنا گفت: بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری تا روز جمعه جوی آرام در غالب مناطق کشور حاکم خواهد بود و شهرهای صنعتی و پرجمعیت با افزایش غلظت آلاینده‌های جوی مواجه می‌شوند. ضیائیان ادامه داد: از اواخر جمعه سامانه بارشی وارد کشور می‌شود و ابتدا در استان‌های واقع در شمال‌غرب و در روز شنبه در شمال‌غرب، غرب، جنوب‌غرب و جنوب کشور سبب بارش برف و باران وزش باد شدید موقت و در استان‌های جنوبی سبب رعدوبرق خواهد شد.

وی درباره وضعیت جوی تهران اظهار داشت: آسمان تهران چهارشنبه صاف تا کمی ابری و غبارآلود با حداقل دمای ۲ و حداکثر دمای ۹ درجه سانتیگراد و طی ‌پنجشنبه صاف تا کمی ابری و غبارآلود با حداقل دمای ۱ و حداکثر ۹ دمای درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان گفت: چهارشنبه و پنجشنبه، بندرعباس با دمای ۲۴ و ۲۳ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و شهرکرد با دمای ۹ - و ۸- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان‌ کشور محسوب می‌شوند.