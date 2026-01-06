فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۷۶۱
تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۸
سرویس کیهان » اخبار
حضور تنیس روی میز ایران در کاپ آسیا با ۴ بازیکن

با اعلام و تأیید کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا، ایران با ترکیبی چهار نفره متشکل از ۲ بازیکن در بخش مردان و ۲ بازیکن در بخش زنان در رقابت‌های کاپ آسیا شرکت می‌کند.
رقابت‌های تنیس روی میز کاپ آسیا در سال جدید میلادی طی روزهای ۱۳ تا ۱۷ اسفند به میزبانی چین و در شهر ‌هایکو برگزار خواهد شد. برترین پینگ‌پنگ‌بازان آسیا برگزارکننده این رقابت‌ها هستند و از جمله ۴ بازیکن ایران که با اعلام کنفدراسیون تنیس روی میز آسیا، سهمیه شرکت در این رقابت‌ها را کسب کرده‌اند. ۲ بازیکن برتر ایران در رنکینگ جهانی مردان و زنان، مجوز شرکت در کاپ آسیا را کسب کرده‌اند. بر این اساس نوشاد عالمیان و بنیامین فرجی که به ترتیب در رده‌های ۸۸ و ۱۴۵ قرار دارند همراه با ندا شهسواری و شیما صفایی که رده‌های ۱۳۴ و ۱۶۷ را در اختیار دارند، به عنوان نمایندگان ایران در کاپ آسیا شرکت می‌کنند. 

