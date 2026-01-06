مراسم افتتاح موزه ملی کشتی امروز (چهارشنبه) همزمان با 17 دی ماه سالروز درگذشت غلامرضا تختی برگزار می‌شود.

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی که در سال‌های اخیر توانسته با وسعت دادن زمین‌های اطراف فدراسیون پروژه‌های عمرانی زیادی را در مجموعه ورزشی آزادی به نتیجه برساند، حالا قصد دارد از جدیدترین پروژه خود هم رونمایی کند. مراسم افتتاح موزه ملی کشتی که به نام شهید غلامرضا کیانپور نامگذاری شده، امروز چهارشنبه با حضور احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان و سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران،‌ جمعی از قهرمانان و پیشکسوتان کشتی و ورزش در محل فدراسیون کشتی برگزار می‌شود. این پروژه عمرانی در حالی افتتاح می‌شود که پیش از این فقط کمیته ملی المپیک موزه‌ای را به نام موزه ورزش در محل ساختمان این کمیته افتتاح کرده بود و حالا کشتی از این پس تمامی کاپ‌ها و افتخارات خود را در این موزه نگهداری خواهد کرد.